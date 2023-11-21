«Противоположности притягиваются». Какие знаки зодиака наиболее совместимы в любви?

Пытаясь разобраться, что такое любовь, ученые делают удивительные выводы. Оказывается, что это химия. Эстроген, тестостерон, окситоцин и дофамин – гормоны, которые сопровождают эйфорию. О том, гормональный коктейль или судьба, есть ли у любви определенная формула, и что происходит с организмом человека, когда он влюбляется, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Давайте поговорим о знаках зодиака. Есть же какие-то определенные такие совместимости? Какой знак с каким конкретно знаком более совместим, менее совместим? Что вы скажете по этому поводу?