«Противоположности притягиваются». Какие знаки зодиака наиболее совместимы в любви?
Пытаясь разобраться, что такое любовь, ученые делают удивительные выводы. Оказывается, что это химия. Эстроген, тестостерон, окситоцин и дофамин – гормоны, которые сопровождают эйфорию. О том, гормональный коктейль или судьба, есть ли у любви определенная формула, и что происходит с организмом человека, когда он влюбляется, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Давайте поговорим о знаках зодиака. Есть же какие-то определенные такие совместимости? Какой знак с каким конкретно знаком более совместим, менее совместим? Что вы скажете по этому поводу?
Мария Пилипец, астролог:
Если рассматривать только относительно солнечных знаков зодиака – это такое абстрактное понятие, но я отвечу на ваш вопрос. Комплиментарные, противоположные знаки наиболее совместимы, потому что не зря говорят: противоположности притягиваются. Допустим, Овны совместимы с Весами, Тельцы – со Скорпионами.
Михаил Свито:
Кто совместим с Весами?
Мария Пилипец:
С Весами – Овен.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
И все? Миша, пойдем искать Овнов, получается.
Мария Пилипец:
Я Овен. Это по признаку комплиментарности. Это один знак дополняет другого не хватающими качествами. Для чего вообще мы встречаем партнеров на своем пути? Ведь с философской стороны точки зрения астрологии мы ищем в партнере отражение своего будущего. То есть мы влюбляемся в проекцию самого себя в будущем. То есть мы рождаемся с одними качествами характера – я один. Жизнь бы была скучна и пресна, если бы мы не эволюционировали. Мы все трансформируемся, то есть общаясь с каждой личностью, каждым человеком, мы выносим для себя какой-то опыт и трансформируемся на своем жизненном пути. Есть у каждого своя модель будущая – это я два. Это те качества характера, которые мы хотим в себе развить. Именно поэтому они уже заложены у нас априори в натальной карте.
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