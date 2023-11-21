Политолог Боровик: американцы не покупают народы, они покупают конкретных политиков, это стоит дешевле гораздо

Григорий Азаренок, СТВ:

Дорогие польские соседи, братья! Мы вас приглашаем на учения, не позволяем себе никаких антипольских, шовинистических заявлений, там еще чего-то. Мы не претендуем ни на Белосток, ни на Подляшье, ни на что вообще. Вопрос к вам: вам зачем 300 тысяч армия? С наступательными танками, корейскими и так далее. С немцами воевать? С немцами вы не будете воевать, вы в одном блоке с ними, в одном блоке НАТО. Зачем вам 300 тысяч армия? В таком случае мы говорим: раз вы так, то мы будем делать симметричный ответ. Вот новые «Полонезы» [РСЗО «Полонез» – прим. ред.] поступили на вооружение, которые добивают куда надо, и тактическое ядерное оружие, совместная военная группировка с Россией, если надо будет. И так далее.

Вадим Боровик, политолог:

Да, заметьте, что Беларусь не ведет себя, как нервная девушка, попавшая в неудобную ситуацию, например, на дороге или где-то. Мы ведем себя очень достойно. Мы не спекулируем на этой теме. Мы трезво оцениваем те данные разведки, данные, поступающие по дипломатическим каналам, о том, что происходит у наших границ, и принимаем взвешенные решения. В какой-то степени вот эти моменты, связанные и с «Полонезами», и с тактическим ядерным оружием, и совместная российско-белорусская группировка – это вопросы, связанные в том числе и лежат в экономической плоскости. Это дешевле. Понимаете? Мы можем сейчас взять экономику, положить на лопатки, все кинуть в милитаристскую сторону. Это нам, как американцы поляков не финансируют в этих вопросах, не считая деньги. Потому что им то надо, американцам здесь война. Полякам война не надо. Польскому избирателю война не надо.

Как делают американцы? Еще поймите: они не покупают народы, они покупают конкретных политиков, это стоит дешевле гораздо. А эти потом сдают страну за копейки. Понимаете или нет? И свой народ предают. В данном случае у нас нет выхода, как действовать взвешенно, прагматично. Как говорится, держать порох сухим, делать соответствующие акценты для наших партнеров, чтобы они понимали... Это известно, что если наш противник знает, что ответный удар будет носить симметричный характер и нанесет серьезнейший ущерб, как правило, агрессор воздерживается.

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