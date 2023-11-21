Привлекают ли феромоны противоположный пол? Мнение ароматерапевта

Пытаясь разобраться, что такое любовь, ученые делают удивительные выводы. Оказывается, что это химия. Эстроген, тестостерон, окситоцин и дофамин – гормоны, которые сопровождают эйфорию. О том, гормональный коктейль или судьба, есть ли у любви определенная формула, и что происходит с организмом человека, когда он влюбляется, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Александра Кожина, ароматерапевт:

Про феромоны – сейчас у современного человека не совсем в этом есть потребность. Потому что у нас очень много общения, очень много мы определяем зрительно. У нас снижается в отличии от животных, например, потребность именно в феромонах. Плюс мы используем большое количество дополнительных средств – различные духи, гели для душа. Хоть запах феромонов не чувствуется, мы все равно его перебиваем большим количеством запахов, которые есть у нас сейчас.