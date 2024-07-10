Дугин: курс Лукашенко 30 лет назад оказался самым прозорливым, востребованным и правильным

Григорий Азаренок, СТВ : Поклонимся ему все. Помолимся за него. И хоть немного постараемся быть как он. И если надо, весь народ на коленях будет стоять и просить править еще 30 лет. Не хватает мне ни ума, ни опыта, ни душевной силы сказать то, что на сердце. Мне поможет о великом политике сказать великий философ.

30 лет как Александр Лукашенко стал Президентом Беларуси. 30 лет суверенного развития и гигантские достижения. Но что было 30 лет назад и как человек, против которого была вся система, сумел победить и отвести народ от пропасти?

Александр Дугин, философ:

Мы стояли на грани катастрофы и ничего не предвещало, что эту катастрофу кто-то захочет преодолеть, кто-то будет двигаться в другом направлении. И вот совершенным диссонансом с этой ситуацией 1990-х годов и одновременно как бальзам на душу русским патриотам, которым я был и остаюсь и всегда буду, сторонником великой державы, сторонником нашей восточнославянской, русской, русско-белорусско-малорусской тройной идентичности, евразийской идентичности. Бальзамом на душу было избрание Лукашенко. То есть Лукашенко обозначал своей фигурой, своей политикой, своими высказываниями, своей линией нечто прямо противоположное.

Но это было не просто ностальгией по Советскому Союзу, это не только было прошлым. Он отождествлял как раз не прошлое, а то, что должно было прийти после этого периода безудержного бегства в сторону Запада. То есть Лукашенко воплощал в себе то будущее, в которое верили и ради которого жили все мы, русские патриоты. И вот с этого момента, как раз 30 лет назад, Беларусь и Александр Григорьевич Лукашенко стали знаменем, если угодно, нашего будущего движения в сторону суверенитета, потому что Лукашенко на примере маленькой Беларуси показал: вот он – славянский суверенитет, верность нашему прошлому единому державному, имперскому или советскому пространству, ценность, справедливость, социальная ориентация в обществе. Вот это достойный разговор с Западом, с которым можно вести диалог, но только на условиях обоюдного признания достоинства всех этих участников.

И несмотря на демонизацию, которая почти с самого начала началась со стороны Запада в адрес Лукашенко, Лукашенко стал знаменем той многополярной действительности, того баланса, по-настоящему демократического миропорядка, который строится именно сейчас. Строится благодаря в первую очередь Путину, но одновременно не только, и в Китае, и в Индии мы сейчас видим. Но Лукашенко был герольдом этого будущего многополярного миропорядка. Он был 30 лет назад, он фактически стоял активно за интеграцию постсоветского пространства, а не дезинтеграцию. И фактически он стал символом альтернативы.

То есть можно было двигаться в том направлении, в котором все шли в тот период, 30 лет назад. В сторону распада, развода. СНГ так и назывался – это бракоразводная контора. Чтобы быстрее разбежаться и быстрее по одиночке интегрироваться на Запад. И вот Лукашенко был знаком, символом, иконой в каком-то смысле этого совершенно обратного процесса. То есть интеграция, объединение – курс Лукашенко, как мы видим сейчас, спустя 30 лет, оказался самым прозорливым, самым затребованным, самым правильным, самым необходимым и самым достойным. То есть Лукашенко просто был вождем того постсоветского пространства, которое было призвано не распадаться, а соединяться и брать из прошлого все то, что по-настоящему необходимо для будущего.