В 90-х Запад хотел разоружить Беларусь! Как Президент молодой страны остановил этот процесс?

Наш ВПК в начале 1990-х ведомые Западом политики пытались разобрать на детали. Разоружали Беларусь обманом, лишили ядерного статуса и щита, подсунув липовые гарантии.

Николай Смехович, доктор исторических наук, доцент: Главная задача американцев состояла в том, чтобы Беларусь стала безъядерной державой, разоружилась. Было подписано соглашение в Будапеште, Запад торжественно поклялся, что на нас никогда никакие экономические санкции накладывать не будет. Чего стоят его обещания, мы убедились.

Вывод оружия закончат в 1996-м, а вместо обещанных солидных компенсаций – первый пакет западных санкций уже через год. Западные контролеры были довольны нашей конверсией, разрушением, когда наша техника буквально шла под нож. Этот процесс вовремя становил Президент молодой страны.

«Пострадавшие регионы стали драйверами развития». Как Беларусь восстанавливалась после аварии на ЧАЭС – подробности здесь.

Благодаря личному участию Александра Лукашенко сотни предприятий получили развитие, а люди остались с работой. Концепция масштабной модернизации промышленности, стратегии развития на годы вперед. Это о каждом предприятии.