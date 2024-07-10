Азарёнок: Президент правит под прицелом все 30 лет – и раз за разом побеждает!

Об этом в авторской рубрике Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

30 лет как Александр Лукашенко стал Президентом Беларуси. 30 лет суверенного развития и гигантские достижения. Но что было 30 лет назад и как человек, против которого была вся система, сумел победить и отвести народ от пропасти?

Запад торжествовал. Могучая империя – Советский Союз – лежала у его ног. И дымился и кровоточил расстрелянный в Москве Дом Советов. Все было в их власти. Это был «конец истории» по Фукуяме. Полное торжество зла. И вдруг в маленькой Беларуси, где все было «схвачено», вся элита куплена, где номенклатура, бандиты и националисты уже делили остатки народного добра. Где Клинтон уже подарил лаву, и она стала символом покорности завоеванной территории, происходит то, чего они не ожидали.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте!

Григорий Азаренок, СТВ: В 1994 году произошло чудо. Чудо, которое не описывается никакой политологией. Чудо, которое не могли предвидеть никакие спецслужбы. Чудо, которого не должно было быть. А оно случилось.

Александр Лукашенко. Ни с левыми, ни с правыми, а с народом. Это была первая маленькая трещина того самого однополярного мира, первый камешек, который упал с «Града на холме». Великое чудо. И последняя надежда. Люди своих лежачих стариков тащили на избирательные участки: «Отнеси меня, внучек, проголосую за Лукашенко и помру». Враг быстро опомнился. И решил сокрушить Батьку. А враг был везде. Вся система была против него. Запад был против. Москва была против. Он дал бой. Был ли хоть один спокойный день его правления?

Александр Лукашенко признался, что было самым сложным за 30 лет президентства.

Кризис за кризисом, бандитская война, Немига, заговоры, санкции, угроза реального вторжения после Югославии, цветные революции, попытки убийства, интриги с Востока. Он правил под прицелом все 30 лет. И раз за разом побеждал. И вот вслед за тем маленьким камешком с «Града на холме» уже валится лавина. И бьется Лукашенко. Бьется за свой народ.

Дугин: курс Лукашенко 30 лет назад оказался самым прозорливым, востребованным и правильным.

Сейчас ситуация еще сложнее. И кажется, что шансов победить нет. Но он победит. Как в 1994-м. Чудо будет!