Машиностроение, биотехнологии и мирный атом. Рассказываем, каких успехов Беларусь добилась за 30 лет

В Беларуси сохранена сильная школа машиностроителей. Карьерные самосвалы, тракторы, широкая линейка коммунальной и дорожной техники. Не хватало только легкового автомобиля. Однажды Лукашенко признается, что с этим связана его мечта. И она стала реальной. «Мы прорвемся». Президент Беларуси пообещал поддержать завод гражданской авиации – подробности здесь.

Как бы сложно ни было, максимально просчитать шаги, чтобы следующее поколение гордилось своей страной, жило под мирным небом и даже с собственным источником энергии. Событие, которое навсегда останется в истории Беларуси, – страна гордо вошла в список ядерных держав. Несмотря на провокации Запада, Президент не отошел от своего решения. Мирному атому в стране быть. В 1990-х Запад хотел разоружить Беларусь! Как Президент молодой страны остановил этот процесс – подробности здесь.

Михаил Филимонов, помощник генерального директора по взаимодействию с ГПО Белэнерго, Минэнерго и иными органами государственного управления:

Мы в стране создали ядерную энергетику, атомная станция работает на полную мощность, работает устойчиво. Мы уже на сегодняшний момент выработали больше 31 миллиарда киловатт-часов, больше 8 миллиардов кубических метров газа уже сэкономлено республикой.





Биотехнологии. То, что делают здесь, можно найти всего на нескольких предприятиях планеты. В Китае, США, Японии и у нас. БНБК – еще один проект, идея и поручение Президента Александра Лукашенко. А возможность получить самые современные технологии – его личная договоренность с председателем КНР. Многолетний курс на выстраивание отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Сегодня это развитие всепогодного и всестороннего стратегического партнерства между двумя странами в новую эпоху. На принципах уважения, равноправия и справедливости Беларусь готова выстраивать диалог со всеми государствами. Наша страна открыто говорит о своей позиции всему миру. Словам Президента Лукашенко на климатическом саммите в Дубае аплодировали стоя.