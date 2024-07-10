«Пострадавшие регионы стали драйверами развития». Как Беларусь восстанавливалась после аварии на ЧАЭС?

С середины 1990-х спасение и возрождение пострадавших районов – один из главных проектов суверенной страны и лично Президента.

Впервые в мире техногенная катастрофа глобального масштаба 26 апреля 1986 года – авария на Чернобыльской атомной станции – разделила жизнь десятков тысяч человек на до и после. Многие населенные пункты исчезли с географической карты, а после распада СССР казалось, что и вовсе никаких перспектив.

Евгений Чеваньков, житель Ветки:

Сделаем хорошие условия для жизни. И все, так и начали в этом плане делать. И я считаю, что это очень большая заслуга нашего Президента. Он Ветку посещал пять раз. И вот как он приезжает, все ветковчане рады.

Ежегодно в апреле Александр Лукашенко рядом с теми, кто прошел этот сложный путь восстановления родных земель.

Александр Лукашенко в Брагине: «115 тысяч – руками белорусов фактически мы закрыли эту страшную беду» –подробности здесь.

Теперь сюда переезжают семьями, ведь там, где видна забота о развитии региона, и собственное семейное счастье строить проще.