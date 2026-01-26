Около 6 тыс. абитуриентов зачислят в вузы Беларуси по целевому направлению в 2026 году

В Беларуси к вопросу обеспечения отраслей квалифицированными кадрами подходят комплексно. В помощь и обучение в вузах по целевому направлению. В 2026 году таким образом планируют принять около 6 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как правило, это специальности инженерного, медицинского, педагогического профилей. Традиционно большой процент целевых мест предоставят аграрные университеты и факультеты. При поступлении будет учитываться средний балл аттестата. Также с этого года вступительные испытания включат экзамены в выбранном вузе на выполнение практических задач по школьным предметам.

Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:

Будет суммироваться средний балл документа об образовании, умноженный на 10, и та отметка, которая будет получена абитуриентом на вступительном испытании. То есть результаты ЦЭ, которые они будут сдавать, будут учтены через средний балл документа об образовании. В прошлом году при плане около 6 600 мест было подано более 8 000 документов от абитуриентов. И это показывает, что действительно целевые места востребованы у наших абитуриентов.

В главном педагогическом университете страны абитуриентам предоставят около полутысячи мест целевой подготовки по порядка 20 специальностям. В прошлом году самыми востребованными были специальное и инклюзивное образование, русская и китайская филология.