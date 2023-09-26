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Дрозденко: встреча с Президентом Беларуси была очень эмоциональная и душевная, мы обречены на сотрудничество!

26 сентября 2023 17:02
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Миллиардом ограничиваться точно не будем. Двустороннее взаимодействие Беларуси и Ленинградской области России 26 сентября обсуждали во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дрозденко: встреча с Президентом Беларуси была очень эмоциональная и душевная, мы обречены на сотрудничество!-1

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области России:
В эту поездку мы хотим подписать несколько новых контрактов на поставку более 100 современных газовых котельных. Активно идет газификация Ленинградской области, небольших поселков, деревень. Нам нужны современные компактные котельные. Сегодня их Беларусь производит. Зачем изобретать велосипед? Мы будем покупать то, что есть. Тем более очень хорошее соотношение «цена – качество». Мы говорим о технике. Мы стали субсидировать покупку белорусской техники до 30 %, так же как и российскую технику. Сегодня и наши аграрии, и дорожники, и лесники выбирают белорусскую технику, потому что очень хорошее соотношение «цена – качество».

Вообще, встреча была очень эмоциональная у нас, очень душевная, очень правильная. Я вышел и спрашиваю своих ребят, членов делегации: «Ну что, зарядились?» Они говорят: «Зарядились минимум на несколько лет вперед на успешную работу». И мы обречены, в хорошем смысле, на сотрудничество.

Дрозденко: встреча с Президентом Беларуси была очень эмоциональная и душевная, мы обречены на сотрудничество!-4

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# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Александр Дрозденко # Алена Сырова # Фотофакт

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