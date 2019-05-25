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Дожди и грозы, но +24. Синоптики рассказали о погоде на неделю

25 мая 2019 17:03
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Синоптики предупреждают: зонт лучше держать при себе. На предстоящей неделе ожидаются кратковременные дожди и грозы, рассказали в программе «Плюс-минус»

Порадует погода и теплом: столбик термометра превысит отметку в +20.

Дожди и грозы, но +24. Синоптики рассказали о погоде на неделю-1

В начале недели погоду в стране будет диктовать атмосферный фронт с Западной Европы, днём скажется влияние прохладной неустойчивой воздушной массы.

Дожди и грозы, но +24. Синоптики рассказали о погоде на неделю-4

Оксана Тимофеева, инженер-синоптик Белгидромета:
Со вторника тепло вновь вернётся в Беларусь. Ночные температуры, в основном, составят +10 +16, а днём ожидается +18 +24. По юго-востоку будет ещё теплее: до +28. Такую погоду нам обеспечит поступление тёплых воздушных масс с юга Европы, со Средиземного и Чёрного моря.

Эти воздушные массы будут богаты влагой, что обеспечит на большей части территории Беларуси дожди и активизацию грозовой деятельности.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам 

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# Погода в Беларуси # общество # Оксана Тимофеева

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