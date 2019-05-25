Дожди и грозы, но +24. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Синоптики предупреждают: зонт лучше держать при себе. На предстоящей неделе ожидаются кратковременные дожди и грозы, рассказали в программе «Плюс-минус» .

В начале недели погоду в стране будет диктовать атмосферный фронт с Западной Европы, днём скажется влияние прохладной неустойчивой воздушной массы.

Оксана Тимофеева, инженер-синоптик Белгидромета:

Со вторника тепло вновь вернётся в Беларусь. Ночные температуры, в основном, составят +10 +16, а днём ожидается +18 +24. По юго-востоку будет ещё теплее: до +28. Такую погоду нам обеспечит поступление тёплых воздушных масс с юга Европы, со Средиземного и Чёрного моря.

Эти воздушные массы будут богаты влагой, что обеспечит на большей части территории Беларуси дожди и активизацию грозовой деятельности.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам

НЛО видели в Борисове: «Непонятное свечение в форме большой шестерёнки с длинными зубцами»

Первые боровики появились в лесах Беларуси

Пересаживаем рассаду бархатцев правильно. Советует Иван Русских

Можно и нужно витать в облаках. Народные приметы до конца мая

Исландия в топе. Составлен рейтинг лучших европейских направлений для путешествий