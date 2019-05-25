Прямой эфир

Они сдерживали натиск врага больше 8 часов. Как сейчас проходит служба на героической заставе В. Усова

25 мая 2019 16:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Мы расскажем о заставе имени Героя Советского Союза – лейтенанта Виктора Усова. 22 июня 1941 года пограничники приняли свой первый и последний бой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего около 30 бойцов 8 часов героически сдерживали натиск врага.

История одного подвига – в материале корреспондента Галины Буро.

Они сдерживали натиск врага больше 8 часов. Как сейчас проходит служба на героической заставе В. Усова -1

Илья Король, инструктор служебных собак пограничной заставы имени В.М. Усова:
В нашем спальном расположении находится кровать Героя Виктора Усова, в честь которого названа наша застава.

Уже с момента начала срочной службы здесь каждый знает: эта безукоризненно застеленная кровать неприкосновенна. И пограничник, который спокойно смотрит на бойцов с портрета, будто до сих пор среди них. Ведь он навечно внесен в список личного состава.

Они сдерживали натиск врага больше 8 часов. Как сейчас проходит служба на героической заставе В. Усова -4

Илья Король:
Каждый день на заставе проводится боевой расчет. На этом боевом расчете присутствует весь личный состав заставы. Первым, кто называется в этом списке, – это Герой Советского Союза Усов Виктор Михайлович. 

Они сдерживали натиск врага больше 8 часов. Как сейчас проходит служба на героической заставе В. Усова -7

Они сдерживали натиск врага больше 8 часов. Как сейчас проходит служба на героической заставе В. Усова -9

Они сдерживали натиск врага больше 8 часов. Как сейчас проходит служба на героической заставе В. Усова -11

Сегодня это место называют заставой героев, ведь здесь пограничники приняли первый удар врага. 22 июня 1941 с боевой тревоги начался тот рассвет. Три десятка бойцов и офицеров по приказу молодого командира – 24-летнего лейтенанта Виктора Усова – заняли позиции в траншеях. Отбили семь атак противника.

Они сдерживали натиск врага больше 8 часов. Как сейчас проходит служба на героической заставе В. Усова -14

Усов получил пять ранений, заканчивались боеприпасы, а с флангов начали обходить немецкие танки. К полудню застава погибла полностью.

Они сдерживали натиск врага больше 8 часов. Как сейчас проходит служба на героической заставе В. Усова -17

Галина Буро, СТВ:
Только спустя семь лет после войны на заставе провели раскопки. Вот здесь, в десятке метров от здания бывшей казармы, было обнаружено тело лейтенанта Виктора Усова. Он был засыпан в окопе. При этом погибший пограничник сжимал в руках снайперскую винтовку.

Они сдерживали натиск врага больше 8 часов. Как сейчас проходит служба на героической заставе В. Усова -20

Они сдерживали натиск врага больше 8 часов. Как сейчас проходит служба на героической заставе В. Усова -22

Они сдерживали натиск врага больше 8 часов. Как сейчас проходит служба на героической заставе В. Усова -24

За героизм и мужество Виктору Усову было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. На территории заставы – братская могила, где похоронены те, кто не сдался. Дань памяти в традиции. Сегодня наряды получают приказ на охрану границы и подходят к памятнику для минуты молчания. Так каждый день.

Они сдерживали натиск врага больше 8 часов. Как сейчас проходит служба на героической заставе В. Усова -27

На охрану государственной границы шагом марш!

Они сдерживали натиск врага больше 8 часов. Как сейчас проходит служба на героической заставе В. Усова -30

Андрей Синкевичус, заместитель начальника пограничной заставы имени В.М. Усова:
Не каждому удается служить в том месте, где были герои. Это место особое для каждого из пограничников.

По плану «Барбаросса», на захват пограничных застав давалось всего 30 минут, но пограничники заставы Виктора Михайловича Усова стояли 8 часов.

Они сдерживали натиск врага больше 8 часов. Как сейчас проходит служба на героической заставе В. Усова -33

Они сдерживали натиск врага больше 8 часов. Как сейчас проходит служба на героической заставе В. Усова -35

Они сдерживали натиск врага больше 8 часов. Как сейчас проходит служба на героической заставе В. Усова -37

В музее на заставе десятки экспонатов, в том числе и найденный в земле револьвер Виктора Усова. Эхо войны в августовских лесах до сих пор.

Они сдерживали натиск врага больше 8 часов. Как сейчас проходит служба на героической заставе В. Усова -40

Последняя находка наших солдат – идя в дозоре, они нашли гильзу от снаряда.

Застава Усова на Августовском канале – единственная в Беларуси, которая действует на месте довоенной. Остальные не возродились. В первый день войны из 19 тысяч белорусских пограничников больше 16 тысяч погибли или пропали без вести.

Они сдерживали натиск врага больше 8 часов. Как сейчас проходит служба на героической заставе В. Усова -43

# Беларусь помнит # общество # Илья Король # Галина Буро # Андрей Синкевичус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Самый крутой фестиваль в Европе». Международный байк-фестиваль в Бресте собрал гостей из более чем 20 стран
25 мая 2019 15:37

«Самый крутой фестиваль в Европе». Международный байк-фестиваль в Бресте собрал гостей из более чем 20 стран

«Белорусы неэмоциональные?» Компания velcom | А1 и Семейный инклюзив-театр «i» провели необычную акцию в Минске
25 мая 2019 15:19

«Белорусы неэмоциональные?» Компания velcom | А1 и Семейный инклюзив-театр «i» провели необычную акцию в Минске

«Окунуться в то время». В Минске реконструировали партизанский парад, посвящённый 75-летию освобождения Беларуси
25 мая 2019 14:37

«Окунуться в то время». В Минске реконструировали партизанский парад, посвящённый 75-летию освобождения Беларуси