Они сдерживали натиск врага больше 8 часов. Как сейчас проходит служба на героической заставе В. Усова

Новости Беларуси. Мы расскажем о заставе имени Героя Советского Союза – лейтенанта Виктора Усова. 22 июня 1941 года пограничники приняли свой первый и последний бой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего около 30 бойцов 8 часов героически сдерживали натиск врага. История одного подвига – в материале корреспондента Галины Буро.

Илья Король, инструктор служебных собак пограничной заставы имени В.М. Усова:

В нашем спальном расположении находится кровать Героя Виктора Усова, в честь которого названа наша застава. Уже с момента начала срочной службы здесь каждый знает: эта безукоризненно застеленная кровать неприкосновенна. И пограничник, который спокойно смотрит на бойцов с портрета, будто до сих пор среди них. Ведь он навечно внесен в список личного состава.

Илья Король:

Каждый день на заставе проводится боевой расчет. На этом боевом расчете присутствует весь личный состав заставы. Первым, кто называется в этом списке, – это Герой Советского Союза Усов Виктор Михайлович.

Сегодня это место называют заставой героев, ведь здесь пограничники приняли первый удар врага. 22 июня 1941 с боевой тревоги начался тот рассвет. Три десятка бойцов и офицеров по приказу молодого командира – 24-летнего лейтенанта Виктора Усова – заняли позиции в траншеях. Отбили семь атак противника.

Усов получил пять ранений, заканчивались боеприпасы, а с флангов начали обходить немецкие танки. К полудню застава погибла полностью.

Галина Буро, СТВ:

Только спустя семь лет после войны на заставе провели раскопки. Вот здесь, в десятке метров от здания бывшей казармы, было обнаружено тело лейтенанта Виктора Усова. Он был засыпан в окопе. При этом погибший пограничник сжимал в руках снайперскую винтовку.

За героизм и мужество Виктору Усову было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. На территории заставы – братская могила, где похоронены те, кто не сдался. Дань памяти в традиции. Сегодня наряды получают приказ на охрану границы и подходят к памятнику для минуты молчания. Так каждый день.

На охрану государственной границы шагом марш!

Андрей Синкевичус, заместитель начальника пограничной заставы имени В.М. Усова:

Не каждому удается служить в том месте, где были герои. Это место особое для каждого из пограничников. По плану «Барбаросса», на захват пограничных застав давалось всего 30 минут, но пограничники заставы Виктора Михайловича Усова стояли 8 часов.

В музее на заставе десятки экспонатов, в том числе и найденный в земле револьвер Виктора Усова. Эхо войны в августовских лесах до сих пор.