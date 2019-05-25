Прямой эфир

НЛО видели в Борисове: «Непонятное свечение в форме большой шестерёнки с длинными зубцами»

25 мая 2019 17:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В небе над Борисовом очевидцы запечатлели неопознанный летающий объект. Это видео cотрудникам программы «Плюс-минус» прислал местный житель. На кадрах ночной съёмки – Луна в расфокусе. Через мгновение рядом появится мерцающая точка, а когда оператор укрупнится, начнёт мельтешить!

НЛО видели в Борисове: «Непонятное свечение в форме большой шестерёнки с длинными зубцами» -1

НЛО видели в Борисове: «Непонятное свечение в форме большой шестерёнки с длинными зубцами» -3

Михаил Шадрин:
Увидел рядом с Луной непонятное свечение в форме большой шестерёнки с длинными зубцами в форме точек. Во время съёмки, приближая объект с помощью видоискателя камеры, объект начинал беспорядочно носиться по небу, как бы пытаясь исчезнуть из поля зрения камеры.

Специалисты уверяют: в Беларуси аномалий хватает. Исследователи не раз сообщали про огненные шары, привидения и НЛО.

НЛО видели в Борисове: «Непонятное свечение в форме большой шестерёнки с длинными зубцами» -6

Виталий Мечинский, кандидат физико-математических наук:
Взаимное положение, расстояние между самым ярким объектом тут на кадре, а это была Луна, и вот этого неизвестного объекта, не меняется. Это означает, что это не объекты, которые движутся в атмосфере Земли.

НЛО видели в Борисове: «Непонятное свечение в форме большой шестерёнки с длинными зубцами» -9

Очень быстро мы смогли посмотреть по программе «Планетарий» и сразу определить, что этот неизвестный светящийся объект является планетой Юпитер. Так что человек может успокоиться: это астрономия, всё в порядке.

Дожди и грозы, но +24. Синоптики рассказали о погоде на неделю

# Необычное # общество # Михаил Шадрин # Виталий Мечинский

Другие новости рубрики

Все новости
Дожди и грозы, но +24. Синоптики рассказали о погоде на неделю
25 мая 2019 17:03

Дожди и грозы, но +24. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Они сдерживали натиск врага больше 8 часов. Как сейчас проходит служба на героической заставе В. Усова
25 мая 2019 16:38

Они сдерживали натиск врага больше 8 часов. Как сейчас проходит служба на героической заставе В. Усова

«Самый крутой фестиваль в Европе». Международный байк-фестиваль в Бресте собрал гостей из более чем 20 стран
25 мая 2019 15:37

«Самый крутой фестиваль в Европе». Международный байк-фестиваль в Бресте собрал гостей из более чем 20 стран