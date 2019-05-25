НЛО видели в Борисове: «Непонятное свечение в форме большой шестерёнки с длинными зубцами»

Виталий Мечинский, кандидат физико-математических наук:

Взаимное положение, расстояние между самым ярким объектом тут на кадре, а это была Луна, и вот этого неизвестного объекта, не меняется. Это означает, что это не объекты, которые движутся в атмосфере Земли.