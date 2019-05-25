НЛО видели в Борисове: «Непонятное свечение в форме большой шестерёнки с длинными зубцами»

В небе над Борисовом очевидцы запечатлели неопознанный летающий объект. Это видео cотрудникам программы «Плюс-минус» прислал местный житель. На кадрах ночной съёмки – Луна в расфокусе. Через мгновение рядом появится мерцающая точка, а когда оператор укрупнится, начнёт мельтешить!
Михаил Шадрин:
Увидел рядом с Луной непонятное свечение в форме большой шестерёнки с длинными зубцами в форме точек. Во время съёмки, приближая объект с помощью видоискателя камеры, объект начинал беспорядочно носиться по небу, как бы пытаясь исчезнуть из поля зрения камеры.
Специалисты уверяют: в Беларуси аномалий хватает. Исследователи не раз сообщали про огненные шары, привидения и НЛО.
Виталий Мечинский, кандидат физико-математических наук:
Взаимное положение, расстояние между самым ярким объектом тут на кадре, а это была Луна, и вот этого неизвестного объекта, не меняется. Это означает, что это не объекты, которые движутся в атмосфере Земли.
Очень быстро мы смогли посмотреть по программе «Планетарий» и сразу определить, что этот неизвестный светящийся объект является планетой Юпитер. Так что человек может успокоиться: это астрономия, всё в порядке.
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