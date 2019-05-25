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Пересаживаем рассаду бархатцев правильно. Советует Иван Русских

25 мая 2019 17:26
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Май на исходе. А, значит, самое время заняться клумбами. Как правильно пересаживать рассаду, рассказали в программе «Плюс-минус». 

Пересаживаем рассаду бархатцев правильно. Советует Иван Русских-1

Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:
Завершены посадки основных огородных и садовых растений. Настало время подумать о цветах. Существует две основные группы цветочных растений – однолетние и многолетние.

Многолетние растение, как правило, цветут непродолжительно, однолетники же будут вас радовать до поздней осени.

Пересаживаем рассаду бархатцев правильно. Советует Иван Русских-4

Наиболее удобный способ выращивания однолетников – это использование рассады. Рассада бывает двух типов.

С закрытой корневой системой, когда растение выращивается в горшочке и корневой ком полностью оплетает землю.

Пересаживаем рассаду бархатцев правильно. Советует Иван Русских-7

И с открытой корневой системой, когда растения выращиваются без контейнера, все вместе – в этом случае корневая система при выкапывании частично повреждается, однако же, правильное высаживание рассады полностью компенсирует эту проблему.

Пересаживаем рассаду бархатцев правильно. Советует Иван Русских-10

Для успеха в выращивании цветов, прежде всего, необходимо подобрать правильное их положение. Такие растения, как петуния, астра, тагетис предпочитают солнечные места. Для лобелии же подберите более тенистые, на ярком солнце она выгорает. 

Пересаживаем рассаду бархатцев правильно. Советует Иван Русских-13

По возможности, выбирайте вечернее время для посадки рассады, ведь растение, проведя всю ночь, получит дополнительное время для восстановления, особенно корневой системы, после посадки, и не попадут под удар яркого и жаркого солнца.

Заглубление рассады тагетиса, выращенного с открытой корневой системой, позволит нарастить дополнительные корни, тем самым дав дополнительное питание растению, и обеспечит пышное цветение до самого заморозка.

Пересаживаем рассаду бархатцев правильно. Советует Иван Русских-16

Соответственно, необходимо сделать более глубокую ямку и высадить наше растение с заглублением.

Пересаживаем рассаду бархатцев правильно. Советует Иван Русских-19

Растения после посадки особенно нуждаются во влаге. Влага обеспечит хорошую приживаемость рассады и пышное цветение любого цветника. Выращивайте побольше цветов. Ведь они дарят нам и удовольствие, и отдых, и красоту.

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# Растения и цветы # общество # Иван Русских

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