Пересаживаем рассаду бархатцев правильно. Советует Иван Русских

Май на исходе. А, значит, самое время заняться клумбами. Как правильно пересаживать рассаду, рассказали в программе «Плюс-минус».

Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:

Завершены посадки основных огородных и садовых растений. Настало время подумать о цветах. Существует две основные группы цветочных растений – однолетние и многолетние. Многолетние растение, как правило, цветут непродолжительно, однолетники же будут вас радовать до поздней осени.

Наиболее удобный способ выращивания однолетников – это использование рассады. Рассада бывает двух типов. С закрытой корневой системой, когда растение выращивается в горшочке и корневой ком полностью оплетает землю.

И с открытой корневой системой, когда растения выращиваются без контейнера, все вместе – в этом случае корневая система при выкапывании частично повреждается, однако же, правильное высаживание рассады полностью компенсирует эту проблему.

Для успеха в выращивании цветов, прежде всего, необходимо подобрать правильное их положение. Такие растения, как петуния, астра, тагетис предпочитают солнечные места. Для лобелии же подберите более тенистые, на ярком солнце она выгорает.

По возможности, выбирайте вечернее время для посадки рассады, ведь растение, проведя всю ночь, получит дополнительное время для восстановления, особенно корневой системы, после посадки, и не попадут под удар яркого и жаркого солнца. Заглубление рассады тагетиса, выращенного с открытой корневой системой, позволит нарастить дополнительные корни, тем самым дав дополнительное питание растению, и обеспечит пышное цветение до самого заморозка.

Соответственно, необходимо сделать более глубокую ямку и высадить наше растение с заглублением.