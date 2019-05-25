Можно и нужно витать в облаках. Народные приметы до конца мая

27 мая – Сидор Огуречник. Предки верили, если день ясный – к урожаю, рассказали в программе «Плюс-минус».
29 мая – Фёдор Житник. Примета гласит: если кучевые облака движутся быстро и в унисон с тучами — готовься к ясной и сухой погоде.
27 мая – Сидор Огуречник. Предки верили, если день ясный – к урожаю, рассказали в программе «Плюс-минус».
29 мая – Фёдор Житник. Примета гласит: если кучевые облака движутся быстро и в унисон с тучами — готовься к ясной и сухой погоде.
31 мая – Федот Овсяник. Северный ветер в безоблачном небе предвещает заморозки.
Дожди и грозы, но +24. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Наблюдали предки и за насекомыми. Если в этот день мошкара собирается тучей – к хорошей погоде.