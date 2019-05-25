Можно и нужно витать в облаках. Народные приметы до конца мая

27 мая – Сидор Огуречник. Предки верили, если день ясный – к урожаю, рассказали в программе «Плюс-минус».

29 мая – Фёдор Житник. Примета гласит: если кучевые облака движутся быстро и в унисон с тучами — готовься к ясной и сухой погоде.