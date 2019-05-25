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Можно и нужно витать в облаках. Народные приметы до конца мая

25 мая 2019 17:34
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27 мая – Сидор Огуречник. Предки верили, если день ясный – к урожаю, рассказали в программе «Плюс-минус»

29 мая – Фёдор Житник. Примета гласит: если кучевые облака движутся быстро и в унисон с тучами — готовься к ясной и сухой погоде.

Можно и нужно витать в облаках. Народные приметы до конца мая -1

31 мая – Федот Овсяник. Северный ветер в безоблачном небе предвещает заморозки.

Дожди и грозы, но +24. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Наблюдали предки и за насекомыми. Если в этот день мошкара собирается тучей – к хорошей погоде.

Можно и нужно витать в облаках. Народные приметы до конца мая -4

# Погода в Беларуси # общество

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