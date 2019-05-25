«Самый крутой фестиваль в Европе». Международный байк-фестиваль в Бресте собрал гостей из более чем 20 стран
Новости Беларуси. XIX Международный мотофестиваль Brest Bike Festival International проходит в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это самый крупный слет байкеров в Беларуси и один из самых масштабных в Европе.
Сюда съехались любители мотоциклов из России, Прибалтики, Германии и еще двух десятков стран – всего около 10 тысяч человек. Многие преодолели путь в тысячи километров.
В полдень огромная колонна проехала по центральным улицам Бреста. Затем на площадке рядом с Ледовым дворцом байки могли рассмотреть все желающие. Самой захватывающей частью стало шоу мотокаскадеров.
Дмитрий Петрухин, байкер (Казахстан):
Я проехал очень много стран и очень давно езжу на мотоцикле. Как не заехать сюда, на самый крутой фестиваль в Европе?
Олег Крипиневич, организатор мотофестиваля:
Постоянно стараемся поднимать программу, приглашать хорошие группы. В следующем году у нас юбилей – 20 лет, поэтому хочу оставить интригу.
Вечером байкеры переместятся за пределы города. Завершится слет огненно-пиротехническим шоу.