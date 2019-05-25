«Самый крутой фестиваль в Европе». Международный байк-фестиваль в Бресте собрал гостей из более чем 20 стран

Новости Беларуси. XIX Международный мотофестиваль Brest Bike Festival International проходит в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это самый крупный слет байкеров в Беларуси и один из самых масштабных в Европе.

Сюда съехались любители мотоциклов из России, Прибалтики, Германии и еще двух десятков стран – всего около 10 тысяч человек. Многие преодолели путь в тысячи километров.