«Белорусы неэмоциональные?» Компания velcom | А1 и Семейный инклюзив-театр «i» провели необычную акцию в Минске

Новости Беларуси. Не скрывая чувств. Необычную акцию-исследование в столичном торговом центре 25 мая проводит компания velcom | А1 совместно с Семейным инклюзив-театром «i», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организаторы хотят развеять миф о неэмоциональности белорусов. Приурочено мероприятие к показу театральной постановки «8 чувств, или Рождение человека» Семейного инклюзив-театра «i». Трогательную историю покажут 26 мая во Дворце культуры профсоюзов.

Екатерина Севостьянчук, специалист группы по корпоративной социальной ответственности компании velcom | A1:

Сегодня мы надеемся, что сможем проверить миф – правда ли, что белорусы неэмоциональные?

Есть восемь чувств. Каждый желающий подходит и опускает шар, который соответствует настроению, в специальный куб. Вечером мы уже сможем посчитать результаты.