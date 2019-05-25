«Белорусы неэмоциональные?» Компания velcom | А1 и Семейный инклюзив-театр «i» провели необычную акцию в Минске

Новости Беларуси. Не скрывая чувств. Необычную акцию-исследование в столичном торговом центре 25 мая проводит компания velcom | А1 совместно с Семейным инклюзив-театром «i», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Не скрывая чувств. Необычную акцию-исследование в столичном торговом центре 25 мая проводит компания velcom | А1 совместно с Семейным инклюзив-театром «i», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Организаторы хотят развеять миф о неэмоциональности белорусов. Приурочено мероприятие к показу театральной постановки «8 чувств, или Рождение человека» Семейного инклюзив-театра «i». Трогательную историю покажут 26 мая во Дворце культуры профсоюзов.
Екатерина Севостьянчук, специалист группы по корпоративной социальной ответственности компании velcom | A1:
Сегодня мы надеемся, что сможем проверить миф – правда ли, что белорусы неэмоциональные?
Есть восемь чувств. Каждый желающий подходит и опускает шар, который соответствует настроению, в специальный куб. Вечером мы уже сможем посчитать результаты.
Анна Иваненко, участник акции:
Интересно посмотреть, кто за что голосовал, кто испытывал какие чувства. Я бросила шарик в контейнер с радостью, потому что для меня 2018 год был полон радости.
Поучаствовать в акции может каждый желающий. Продлится она до 19 часов.
*На правах рекламы.