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Депутат из Швейцарии: в парламенте мне выключают микрофон – это действительно диктатура

27 апреля 2025 17:33
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Депутат из Швейцарии Эрик Вебер в интервью программе «Неделя» назвал диктатурой то, что происходит в местном парламенте. Он рассказал, что во время выступлений ему выключают микрофон, а людям не разрешается выступать против политики властей. «Если мы говорим «нет», то сразу теряем работу», – поделился Вебер.

Политик связывает это с диктатом крупного бизнеса в Европе: «У нас в Швейцарии есть крупные компании. Это правители, которые говорят политикам, что они должны делать. А если не сделают, то компании уйдут из Швейцарии. Так что как и в моей стране, так и в Германии, крупные компании являются правителями. Правительство только для того, чтобы сделать это официально».

# Кризис в ЕС # Международная политика # Интервью

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