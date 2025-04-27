Швейцарский политик назвал причины, которые могут уничтожить старую Европу

Иммиграция, наркотики и насилие. Депутат из Швейцарии Эрик Вебер в интервью программе «Неделя» назвал проблемы, которые могут «уничтожить старую Европу».

Политик отметил, что в Беларуси он чувствует себя счастливым, в отличие от атмосферы дома: «У нас капиталистическая система, а капиталистическая система не любит счастливых людей. Это трудно объяснить». Также он добавил, что в нашей стране нормальные отношения между мужчинами и женщинами.

«Если говорить о моем родном городе Базеле, то через три недели у нас будет «Евровидение», и мы уже год говорим только о геях и лесбиянках. И это ненормально», – считает Вебер. – «У нас много проблем с иммиграцией, с наркотиками, с насилием».