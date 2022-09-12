«Доверяю нашему здравоохранению». Почему белоруски предпочитают рожать на родине?

Новости Беларуси. В медучреждениях Минска поздравили минчанок, родивших малышей в День города. 10 сентября на свет появились 17 мальчиков и столько же девочек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В рамках акции «Здравствуй, минчанин!» поздравить мам и малышей со счастливым событием во 2-й роддом приехали представители Министерства здравоохранения, руководства города и общественных организаций. В адрес минчанок прозвучало много теплых и искренних слов. Не обошлось и без подарков – мамам вручили цветы, постельные принадлежности для детей и поздравительную открытку от мэра города.

Елена Иванова:

Я родила доченьку, это второй ребенок, долгожданный. Мне ставили дату родов – 3 сентября. Все думали, что календарь будем переворачивать под знаменитую песню, но дожили до такой даты. Для ребенка будет постоянный праздник и салют в честь дня рождения.

Наталья Матус:

Родила девочку, мальчик уже есть. Совпало, как я говорю, это добавляет положительные эмоции к тому, что мама второй раз, так плюс еще в такой праздник.

Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Это добрая и красивая традиция, которая зародилась в Минске 13 лет назад. И акция «Здравствуй, минчанин!» – это на самом деле такое торжественное событие, которое акцентирует внимание на вопросах семьи, воспитания и рождения детей. И это очень приятно, когда руководство горисполкома чествует мам, родивших в День города, приветствует пополнение новых минчан.

Татьяна Кравченко, председатель Минской городской организации ОО «Белорусская ассоциация многодетных родителей»:

Рождаемость повышается, уже сейчас в Минске больше 16 000 многодетных семей. За последние 10 лет очень существенно увеличилось количество многодетных. Мы радуемся этому.

«Почетно и волнительно». Именно так описали свои эмоции молодые мамы роддома 1-й городской больницы. Их также не оставили без поздравлений. Вручили подарки и пожелали крепкого здоровья помощник Президента Александр Барсуков и представители городских властей. Елизавета Шалтун в День города стала многодетной мамой – родила третью девочку. Рассказывает, что даже не рассматривала частную клинику – доверяет государственной медицине.

Елизавета Шалтун:

Доверяю нашему здравоохранению. Была спокойна, уверена, что все будет хорошо. В принципе, частные и не выбирала.

Александр Барсуков, помощник Президента Беларуси – инспектор по городу Минску:

Стало доброй традицией, когда мы празднуем День города, проводить такую акцию – «Здравствуй, минчанин!» То есть мы поздравляем тех женщин, которые в этот день родили. Ее успешно мы проводим 13 лет. Демографическая безопасность у нас на первом плане стоит в стране, чтобы они рожали достойных граждан нашей республики.