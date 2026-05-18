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Новости по тегу #Ольга Василевская

Кто может стать участником республиканского конкурса «Семья года» – рассказала эксперт
18 мая 2026 14:38

Кто может стать участником республиканского конкурса «Семья года» – рассказала эксперт

Как белорусы могут использовать семейный капитал? Узнали в Мингорисполкоме
18 мая 2026 14:36

Как белорусы могут использовать семейный капитал? Узнали в Мингорисполкоме

Во Фрунзенском районе Минска провели этап конкурса «Семья года»
15 мая 2026 18:00

Во Фрунзенском районе Минска провели этап конкурса «Семья года»

Сколько женщин живут в Минске? Эксперт назвал цифру
09 марта 2026 17:32

Сколько женщин живут в Минске? Эксперт назвал цифру

Поддержка многодетных родителей – в Минске принято более 20 тыс. решений о назначении семейного капитала
27 января 2026 17:41

Поддержка многодетных родителей – в Минске принято более 20 тыс. решений о назначении семейного капитала

Сколько работников задействовано в Минске в системе социальной защиты – узнали в Мингорисполкоме
12 января 2026 14:50

Сколько работников задействовано в Минске в системе социальной защиты – узнали в Мингорисполкоме

Гала-концерт фестиваля творчества людей с инвалидностью прошёл в Минске
03 декабря 2025 07:44

Гала-концерт фестиваля творчества людей с инвалидностью прошёл в Минске

В Минске более 13 тыс. многодетных получили право на досрочное распоряжение семейным капиталом
20 октября 2025 18:07

В Минске более 13 тыс. многодетных получили право на досрочное распоряжение семейным капиталом

Материальная помощь к новому учебному году в Минске охватит более 30 тысяч школьников
06 августа 2025 17:35

Материальная помощь к новому учебному году в Минске охватит более 30 тысяч школьников

Как государство поддерживает людей с ограниченными возможностями – рассказала эксперт
04 августа 2025 18:59

Как государство поддерживает людей с ограниченными возможностями – рассказала эксперт

Замещающая семья – узнали, что это такое и кто из белорусов может там проживать
24 июля 2025 14:47

Замещающая семья – узнали, что это такое и кто из белорусов может там проживать

Многодетные семьи получат материальную помощь на подготовку к учебному году
08 июля 2025 17:35

Многодетные семьи получат материальную помощь на подготовку к учебному году