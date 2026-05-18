Новости по тегу #Ольга Василевская

В Минске проходят районные отборочные туры. В первую очередь мы говорим о том, что семья эта творческая. Семья, желающая показать достижения свои, своих детей.
«Семьи используют данные денежные средства в первую очередь для улучшения жилищных условий».
Победители будут представлять Фрунзенский район на городском конкурсе, который состоится в сентябре и будет приурочен ко Дню города.
У столицы женское лицо. У нас в городе проживают более миллиона женщин – это 54% от жителей города Минска.
В этом году размер выплаты превысил 35 тысяч рублей.
Задействованы более 3,5 тысяч работников. Если мы говорим о тех, кто непосредственно осуществляет социальную помощь на дому, наши социальные работники, наши сиделки, то на 5 тысяч человек, которым мы предоставляем соцуслуги на дому, всего лишь 644 работника.
Каждый год участники фестиваля доказывают, что испытания и трудности не останавливают их стремление к творчеству.
Чаще всего деньги направляют на решение квартирного вопроса. Это строительство и приобретение жилья, а также погашение кредитов.
Единовременная выплата составляет 30 % от бюджета прожиточного минимума. Это свыше 145 рублей. К слову, с 1 августа размер выплат увеличен почти на 5,5 %.
В сфере занятости – сокращенная продолжительность рабочего времени работающим людям с инвалидностью. В сфере здравоохранения – бесплатное или льготное обеспечение лекарственными средствами. В сфере ЖКХ – льгота по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Замещающая семья – форма жизнеустройства граждан, достигших 70 лет и инвалидов I, II группы. Когда их берут для совместного проживания неродные им люди, так называемые помощники по уходу.
В столице необходимо обращаться по месту учебы ребенка. С определенным пакетом документов. Уже идет прием заявок. Выплаты предоставляются на каждого школьника.
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