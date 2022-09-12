Анатолий Сивак: «Потребности к товарам, которые у нас производятся, громадные»

Новости Беларуси. Оптимальная логистика грузоперевозок и расширение направлений авиасообщения. Работу транспортного комплекса в условиях санкций обсудили 12 сентября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент заслушал доклады о ситуации и поставил задачи работникам сферы, которая приносит стране до 45 % валютной выручки. Лукашенко: сложившаяся ситуация разорвала многие логистические цепочки. Это приводит к издержкам. Читайте здесь. Отдельно глава государства остановился на работе сферы гражданской авиации. На положении дел сначала болезненно сказалась пандемия, а после введенные санкции в отношении национального перевозчика.

Вице-премьер доложил о мерах, которые в связи с этим принимаются. И речь не только об авиации, но и о наземном транспорте, грузоперевозках. Санкционная политика в отношении Беларуси привела к переменам в географии поставок, звеньях, задействованных в логистических цепочках. По сути, сейчас идет период адаптации.

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:

Задача номер один – это снова надо наращивать объемы перевозок. Грузовая база у нас в стране есть. Потребности к товарам, которые у нас производятся, громадные. И, безусловно, это необходимо перевезти. Будет перевезено. Сегодня наращиваются объемы перевозки калия. По сухопутным переходам, допустим, в Китай. Но калий же продается не только в Китай. Калий продается по миру, а это работают соглашения, которые подписаны с Российской Федерацией по использованию портовой инфраструктуры Российской Федерации. Чтобы, значит, тоже к этой перевозке подключались и другие виды транспорта. «Белкалий», это не секрет, часть его минераловозов, так получилось, что остались в Украине. Чтобы восполнить этот подвижной состав, надо его произвести. В этом году могилевский завод работает активно на контракты, которые заключил с «Белкалием», чтобы перевозить калийные удобрения.