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В День города в Минске родились 34 ребёнка. Вот как поздравили мам в РНПЦ «Мать и дитя»

12 сентября 2022 14:12
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Новости Беларуси. Минчанки, которые подарили городу новых жителей, в день 955-летия белорусской столицы 12 сентября принимают поздравления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В День города в Минске родились 34 ребёнка. Вот как поздравили мам в РНПЦ «Мать и дитя»-1

В этот день на свет появились 34 малыша. Теплые слова сегодня звучали в том числе в адрес пациенток РНПЦ «Мать и дитя». Здесь в юбилей Минска родились крохи.

В День города в Минске родились 34 ребёнка. Вот как поздравили мам в РНПЦ «Мать и дитя»-4

Елена Кроткова, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Безусловно, это для каждой семьи очень важное событие, и особо оно приятно в этот знаменательный день, в день 955-летия нашей столицы, города Минска. И этому посвящена сегодняшняя традиционная акция. Организация «Белая Русь» поздравила мам, счастливых мам с рождением их детей в этот знаменательный день.

В День города в Минске родились 34 ребёнка. Вот как поздравили мам в РНПЦ «Мать и дитя»-7

Наталья Воронова, председатель Минской городской организации РОО «Белая Русь»:
Естественно, не могли оставить без внимания столь знаковое учреждение нашей страны. Мы переговорили с руководством – здесь появилось три малыша (два мальчика и одна девчонка), из которых два человечка тоже минчане. Естественно, не быть сегодня здесь мы просто не могли.

В День города в Минске родились 34 ребёнка. Вот как поздравили мам в РНПЦ «Мать и дитя»-10

Акция «Здравствуй, минчанин» – уже добрая традиция столицы. Вниманием и заботой мам и их малышей организаторы проекта окружают уже 13 лет подряд.

# Рождаемость в Беларуси # общество # Елена Кроткова # Наталья Воронова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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