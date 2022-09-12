В День города в Минске родились 34 ребёнка. Вот как поздравили мам в РНПЦ «Мать и дитя»

Новости Беларуси. Минчанки, которые подарили городу новых жителей, в день 955-летия белорусской столицы 12 сентября принимают поздравления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот день на свет появились 34 малыша. Теплые слова сегодня звучали в том числе в адрес пациенток РНПЦ «Мать и дитя». Здесь в юбилей Минска родились крохи.

Елена Кроткова, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Безусловно, это для каждой семьи очень важное событие, и особо оно приятно в этот знаменательный день, в день 955-летия нашей столицы, города Минска. И этому посвящена сегодняшняя традиционная акция. Организация «Белая Русь» поздравила мам, счастливых мам с рождением их детей в этот знаменательный день.

Наталья Воронова, председатель Минской городской организации РОО «Белая Русь»:

Естественно, не могли оставить без внимания столь знаковое учреждение нашей страны. Мы переговорили с руководством – здесь появилось три малыша (два мальчика и одна девчонка), из которых два человечка тоже минчане. Естественно, не быть сегодня здесь мы просто не могли.