Новости по тегу #Елена Иванова

Прегравидарная подготовка, диспансерное наблюдение, проведение перинатального скрининга, школы будущих мам и предабортное консультирование – вклад в здоровье матери и ребенка.
«Здесь целый комплекс мер – стимулирование рождаемости и поддержка многодетности. Мы сегодня стремимся увеличить число рожденных детей в расчете на одну женщину и делаем акцент на рождение второго, третьего и последующих детей».
Как адаптировать молодое поколение к молодой деятельности, создать комфорт на рабочих местах? Об этом поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ».
Наши специалисты пользуются этими правами.
Арендное жилье на сегодня очень востребовано.
Беларусь отмечает самый молодой государственный праздник – День народного единства. В столице также вспоминают тех, кто боролся за свободу, независимость и мир на белорусской земле.
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