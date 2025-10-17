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Новости по тегу #Елена Иванова

Елена Иванова: благодаря предабортному консультированию сохраняем 30% беременностей
17 октября 2025 17:42

Елена Иванова: благодаря предабортному консультированию сохраняем 30% беременностей

Счастливая семья – о поддержке материнства и многодетности в Беларуси поговорили с депутатом Мингорсовета
17 октября 2025 17:40

Счастливая семья – о поддержке материнства и многодетности в Беларуси поговорили с депутатом Мингорсовета

О молодых специалистах, развитии медицины и соцподдержке врачей. Большой разговор с депутатом Мингорсовета
20 сентября 2024 15:05

О молодых специалистах, развитии медицины и соцподдержке врачей. Большой разговор с депутатом Мингорсовета

Льготные кредиты, поощрительные отпуска и надбавки: какие бонусы могут получить молодые врачи?
20 сентября 2024 14:55

Льготные кредиты, поощрительные отпуска и надбавки: какие бонусы могут получить молодые врачи?

Как решается вопрос с жильём для молодых медиков и есть ли с этим проблемы? Узнали у депутата
20 сентября 2024 14:40

Как решается вопрос с жильём для молодых медиков и есть ли с этим проблемы? Узнали у депутата

В День народного единства у стелы «Минск – город-герой» жители столицы возложили сотни цветов
17 сентября 2024 17:32

В День народного единства у стелы «Минск – город-герой» жители столицы возложили сотни цветов

Школьники рассказали, на что потратят свои первые заработанные деньги. Проверьте, догадались вы или нет
14 июня 2023 18:43

Школьники рассказали, на что потратят свои первые заработанные деньги. Проверьте, догадались вы или нет

«Только придите к врачам и сделайте это вовремя». Во сколько обойдутся белорусу медицинские услуги?
26 октября 2022 15:16

«Только придите к врачам и сделайте это вовремя». Во сколько обойдутся белорусу медицинские услуги?

Ходьба помогает не только похудеть, но и здоровье поправить? Специалисты рассказали о профилактике инсульта
26 октября 2022 15:11

Ходьба помогает не только похудеть, но и здоровье поправить? Специалисты рассказали о профилактике инсульта

Что за тест «Лицо. Рука. Речь. Время»? Рассказываем, как выявить в домашних условиях инсульт
26 октября 2022 11:46

Что за тест «Лицо. Рука. Речь. Время»? Рассказываем, как выявить в домашних условиях инсульт

Почему сейчас риск заболеть инсультом выше и какие могут быть последствия? Ответили специалисты
26 октября 2022 11:42

Почему сейчас риск заболеть инсультом выше и какие могут быть последствия? Ответили специалисты

«Доверяю нашему здравоохранению». Почему белоруски предпочитают рожать на родине?
12 сентября 2022 15:10

«Доверяю нашему здравоохранению». Почему белоруски предпочитают рожать на родине?