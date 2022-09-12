Новости Беларуси. Белорусские военные разыграли тактический эпизод по ведению боевых и специальных действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Баталии развернулись на полигоне Брестский. Это финальный этап командно-штабного учения Вооруженных Сил. За происходящим наблюдали иностранные военные атташе из 14 стран.

Обстановка максимально приближена к боевой. По сценарию, военным необходимо было освободить часть временно захваченной противником территории и восстановить территориальную целостность страны. В учениях были задействованы бойцы 38-й Брестской десантно-штурмовой бригады, которых поддерживали танковые, противотанковые и подразделения реактивной артиллерии, средства противовоздушной обороны и расчеты беспилотных авиационных комплексов.