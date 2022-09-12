Лукашенко: цена перелётов для наших людей должна быть не запредельной, чего бы нам это ни стоило

Новости Беларуси. Расширить направления сообщения гражданской авиации и нарастить железнодорожные грузоперевозки на Восток. Такие задачи сегодня, 12 сентября, поставил Александр Лукашенко, заслушивая доклад о работе транспортного комплекса в условиях санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Даже в непростой ситуации отрасль должна развиваться. Ряд стратегических задач сегодня поставил Президент. Отдельно Александр Лукашенко остановился на ситуации в гражданской авиации. Национальный перевозчик несколько лет противостоит то последствиям пандемии, то безосновательным ограничениям со стороны западных стран. Но даже это не причина завышать цены на билеты для белорусов, настаивает глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Несмотря на желание Запада отрезать нас от так называемой цивилизованной Европы, мы продолжаем летать и сохраняем высокий уровень авиационной безопасности. Стратегическая задача – расширить направление авиасообщения, дать людям возможность летать по вопросам бизнеса, на отдых, навещать родных и так далее. При этом важно сохранить высокий уровень безопасности полетов, не останавливаться в развитии авиационной отрасли, продолжить обновление авиапарка. Но цена перелетов должна быть конкурентной и не запредельной для наших людей, чего бы нам это ни стоило.