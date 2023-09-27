«Достигли действительно неплохих высот». Как понять, что можно доверять эзотерику?
Постоянно мы слышим о том, что сегодня Луна в Скорпионе, Марс в Венере, и поэтому все будет плохо. А ретроградный Меркурий вообще никто не отменял. На дворе XXI век, но люди продолжают упорно обижаться на судьбу в случае своих жизненных неудач. Самые важные вопросы почему-то идут решать к тарологам и астрологам всех мастей. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, в вашей сфере сейчас очень высокая конкуренция. Так это или нет? Мне кажется, куда ни плюнь, попадешь в астролога, таролога, гадалку. Я имею в виду социальные сети, мы сейчас об этом говорим. Как вы выделяетесь на фоне остальных? Как вы доказываете вашим клиентам, что вы сертифицированный специалист, вам можно верить? Или все, как говорится, на голубом глазу: верь мне, все сбудется?
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
По рекомендации важнее, чем по сертификации.
Юлия Рымарева, психолог, эзотерик, мастер фэн-шуй, таролог:
Во-первых, у меня есть сертификаты обучения фэн-шуй, поэтому если человеку очень хочется на них посмотреть, то, безусловно, я их предоставлю. Далее, мне кажется, что профессионализм любого специалиста – это не только эзотерики, это психологи, врачи, все кто угодно, доказывается успешными кейсами, которые может человек предоставить. Собственно, я могу предоставить мои успешные кейсы моих друзей, подруг, бывших коллег, которые благодаря беседам со мной, моей помощи, китайским активациям достигли действительно неплохих высот.
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