«Здесь я могу найти ответы». Можно ли через эзотерику познать себя?
Постоянно мы слышим о том, что сегодня Луна в Скорпионе, Марс в Венере, и поэтому все будет плохо. А ретроградный Меркурий вообще никто не отменял. На дворе XXI век, но люди продолжают упорно обижаться на судьбу в случае своих жизненных неудач. Самые важные вопросы почему-то идут решать к тарологам и астрологам всех мастей. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я себя отношу к скептикам. Вы можете сказать, что есть люди, которые предрасположены к тому, что они выберут этот путь – психология, фэн-шуй, таро, астрология.
Денис Северов, магистр психологии:
Подождите, выберут путь психологии?
Наталья Надольская:
Ладно, психологию не будем ставить в один ряд. Будут искать себя с помощью гаданий, карт, предсказаний.
Денис Северов:
Я могу предположить, что есть люди – например, в практике гипноза есть 20 % гипнотиков. Это люди, которые очень сильно внушаемые. То есть им можно внушить не все что угодно, как иллюзия, как в фильмах, но очень многое: у них есть визуальные, аудиальные галлюцинации. Есть категория людей, которые действительно не находят ответа в психологии и начинают искать где-то еще. Там, где они чувствуют отклик – это может быть все что угодно. Это могут быть карты таро, астрология. Но когда они понимают, что здесь я могу найти ответы на эти вопросы, человек, конечно же, ныряет с головой туда. Но, к сожалению, очень многие секты работают точно так же. Они находят слабые места человека, бьют по этим болям.
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Знают за что цеплять?
Денис Северов:
Обещают какую-то прекрасную жизнь, мастерски манипулируют и тем самым вводят человека к себе.
Наталья Надольская:
Я хотела это от вас услышать, что это люди, которые могут поддаваться на манипуляции. Потому что есть же астрологи – манипуляторы и гадалки – манипуляторы.
Денис Северов:
Психологи есть прекрасные манипуляторы.
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