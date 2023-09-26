«Здесь я могу найти ответы». Можно ли через эзотерику познать себя?

Постоянно мы слышим о том, что сегодня Луна в Скорпионе, Марс в Венере, и поэтому все будет плохо. А ретроградный Меркурий вообще никто не отменял. На дворе XXI век, но люди продолжают упорно обижаться на судьбу в случае своих жизненных неудач. Самые важные вопросы почему-то идут решать к тарологам и астрологам всех мастей. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я себя отношу к скептикам. Вы можете сказать, что есть люди, которые предрасположены к тому, что они выберут этот путь – психология, фэн-шуй, таро, астрология.

Денис Северов, магистр психологии:

Подождите, выберут путь психологии? Наталья Надольская:

Ладно, психологию не будем ставить в один ряд. Будут искать себя с помощью гаданий, карт, предсказаний. Денис Северов:

Я могу предположить, что есть люди – например, в практике гипноза есть 20 % гипнотиков. Это люди, которые очень сильно внушаемые. То есть им можно внушить не все что угодно, как иллюзия, как в фильмах, но очень многое: у них есть визуальные, аудиальные галлюцинации. Есть категория людей, которые действительно не находят ответа в психологии и начинают искать где-то еще. Там, где они чувствуют отклик – это может быть все что угодно. Это могут быть карты таро, астрология. Но когда они понимают, что здесь я могу найти ответы на эти вопросы, человек, конечно же, ныряет с головой туда. Но, к сожалению, очень многие секты работают точно так же. Они находят слабые места человека, бьют по этим болям.