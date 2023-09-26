«Если знание есть, значит, оно имеет силу». Почему можно доверять древним эзотерическим практикам, рассказала рунолог

Постоянно мы слышим о том, что сегодня Луна в Скорпионе, Марс в Венере, и поэтому все будет плохо. А ретроградный Меркурий вообще никто не отменял. На дворе XXI век, но люди продолжают упорно обижаться на судьбу в случае своих жизненных неудач. Самые важные вопросы почему-то идут решать к тарологам и астрологам всех мастей. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Меня что интересует: ведь есть несколько вариантов чтения тех или иных знаков в руническом или астрологическом раскладе. Одни говорят, что расклад выполнен, руны разложили, и я вижу некую 3D-модель, которую могу человеку описать. Другие говорят: я знаю значение каждого символа, исходя из этого, я могу сложить некий прогноз. Вы в своей практике каким методом пользуетесь?