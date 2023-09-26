«Если знание есть, значит, оно имеет силу». Почему можно доверять древним эзотерическим практикам, рассказала рунолог
Постоянно мы слышим о том, что сегодня Луна в Скорпионе, Марс в Венере, и поэтому все будет плохо. А ретроградный Меркурий вообще никто не отменял. На дворе XXI век, но люди продолжают упорно обижаться на судьбу в случае своих жизненных неудач. Самые важные вопросы почему-то идут решать к тарологам и астрологам всех мастей. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Меня что интересует: ведь есть несколько вариантов чтения тех или иных знаков в руническом или астрологическом раскладе. Одни говорят, что расклад выполнен, руны разложили, и я вижу некую 3D-модель, которую могу человеку описать. Другие говорят: я знаю значение каждого символа, исходя из этого, я могу сложить некий прогноз. Вы в своей практике каким методом пользуетесь?
Татьяна Дунаева, преподаватель рун и эзотерического искусства:
Интуицией.
Сергей Парчевский:
Интуицией?
Татьяна Дунаева:
Конечно.
Сергей Парчевский:
То есть вы смотрите на комбинацию различных рун?
Татьяна Дунаева:
Я вижу комбинацию. На самом деле, это сонастройка. Мне в свое время сказал целитель такой достаточно хороший, настоящий, который излечивает людей, что любой инструмент – это как костыль. Но изначально ты его берешь, чтобы что-то развить в себе, а потом этот костыль просто уходит. Ты больше доверяешь себе, больше чувствуешь. Я изучала психологию также – очень прекрасный инструмент. Много практик использую в своей лично практике, рекомендациях. Нельзя отрицать, что вот это хорошо, вот это плохо, это существует, это – нет. Если знание есть, значит, оно имеет силу, для чего-то, кого-то нужно. Допустим, мое знание – более 5 тысяч лет. Если его люди передают из уст в уста, значит, в нем есть какой-то смысл, а не только шарашкина контора, куда приходят все за быстрым ответом или результатом. Я в корне не согласна.
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