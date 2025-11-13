Авдонин: в отношении слабых санкции не вводят

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Под любыми санкциями преследуются сугубо финансовые и экономические цели. То есть через санкции крупные корпорации и банки просто стараются бороться с передовыми конкурентами, своими конкурентами. Все не раз говорили о свободе рынка, свободе ценообразования. В действительности глобальный рынок, мировая экономика, она сплошная, полна этих рестрикций, ограничений, которые крупные игроки пытаются вводить в отношении своих конкурентов. Санкции – это нездоровая, несправедливая конкуренция. Поэтому, если в отношении нас вводят санкции, значит, мы чего-то достигли. В отношении слабых санкции не вводят.

Это надо понимать. Экономически сильные государства всегда вызывают злобу и негодование. Почему? Потому что мы знаем основы того, как создавать богатство. Имея свою промышленность, мы имеем свою науку. Это еще Ленин говорил, что для того, чтобы развивать науку, необходима индустриализация. Потому что индустриализация резко поднимает спрос на инженеров и конструкторов. Математику, физику, химию, углубленное изучение всех этих направлений и последующее внедрение этих наработок уже в производство. По-другому никак.

Мы, не буду называть какую республику постсоветского пространства, но были на конференции и мы видели. Промышленность разрушена, а институты, которые были еще созданы в Советском Союзе, по физике, по математике, по химии стоят. Эти факультеты выпускают физиков, математиков, инженеров, конструкторов, но они не востребованы экономикой. Поэтому всегда должна быть прямая, очень глубокая связь между производством и наукой. Если производства нет, то и науки не будет. Те, кто обучался в таких вузах, куда они по-следующему уезжают? Конечно, уезжают на Запад, и точно инженерами, конструкторами они не работают. Получается, что народная масса не вовлечена в производственный процесс.

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