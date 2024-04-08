Дополнительные расходы. Что надо учесть перед покупкой собаки?

Екатерина Забенько, СТВ: Приобретая животное, нужно понимать, что это дополнительные, в том числе финансовые расходы. Я знаю, что Альбус [собака – прим. ред.] фигурирует даже в вашей жировке – это тоже нужно понимать.

Животные под защитой государства. После того как Президент подписал соответствующий закон, у волонтеров появилась надежда на то, что судьба, жизнь и здоровье братьев наших меньших станет большей ценностью для цивилизованного общества. Как эти вопросы будут регулироваться на уровне города, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Ирина Ралько, зоозащитник:

Если регистрируем мы собаку, на данный момент небольшой обычной собаке проживание в квартал обходится в 11,90, по-моему. Содержание собак, признанных требующими особого внимания владельца, опасных в прошлом собак, как называли: опасные собаки – значит, обходится, по-моему, в 59 рублей. Владелец должен совершенно четко подумать, как он будет кормить свою собаку до того, как он ее заведет. Потому что должен четко понимать, сколько стоит корм, какое количество корма. Если маленькая собачка – это одни расценки. Если собака крупная – это совершенно другие расходы на питание, ветеринарные услуги.

Екатерина Забенько:

Наверное, не совсем понимают все значимость прививок от бешенства в первую очередь, иначе эта собака становится опасной для людей.

Ирина Ралько:

Прививки – это обязательно, с моей точки зрения, потому что бешенство – очень серьезное заболевание, которое заканчивается для человека и всех заболевших летальным исходом. Передается – не обязательно вас должны укусить. В слюне, во всех выделениях собаки – буквально вы поконтактировали, погладили. Это потом может для вас очень плохо обернуться.

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