«Должно быть личное время». Какова ответственность педагога за учащихся вне стен школы?

В новом учебном году школьников Беларуси ждут масштабные изменения. Образовательный процесс стандартизирован, появились новые дисциплины и учебники. Больше внимания будет уделяться трудовому и патриотическому воспитанию ребят. Также нововведения коснуться итоговой аттестации. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Должен ли учитель нести ответственность моральную за то, что произошло и происходит с учеником во внеучебное время вне школы?

Ольга Анципович, мама дочери-подростка:

Обязан. Сергей Парчевский:

Почему, объясните. Ольга Анципович:

Объясняю. Потому что учителя для детей… Любой ребенок – неважно это 1-й класс или 11-й, для любого ребенка учитель – это все-таки какое-то святое такое, к которому он должен прислушаться. Мнение учителя очень важно на детей, весь класс, которое сказал. Сказал учитель ребенку: «Ты неуч». Весь класс будет ходить, тыкать и потакать. Все идет изначально от учителя. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Нет, Сергей имел в виду немножко другое. Сергей Парчевский:

Да.

Наталья Надольская:

Ребенок уходит за пределы школы. Ольга Анципович:

Ему остается то, что вложил учитель в школе. Та бригада, там все друзья или те, которые с ним общаются за школой – это все потакается. Ольга Анципович:

Это мое мнение. Сергей Парчевский:

Вы сейчас говорите о том, что для вас лично важнее, чтобы авторитет у вашей дочери педагога был выше, чем ваш. Вы только что это сказали. Ольга Анципович:

Не совсем. Я имела в виду то, что авторитет педагога должен вкладывать для всех учеников добро.

Сергей Парчевский:

Если в доме другие правила? Наталья Надольская:

Пролоббированные действия воспитания. Вроде, в школе воспитали. Сергей Парчевский:

Если вразрез идет? Если педагог говорит вашей дочери, что такая длина юбки – ты выглядишь вульгарно в школе, а вы как мама с этим принципиально не согласны? Ольга Анципович:

Нет, педагог не должен обсуждать. Это стилист должен обсуждать или мама должна обсуждать – такая или такая. Сейчас юбки, извините меня, вот такие короткие, но под ними шорты. Это очень удобно, и много детей носит. Наталья Надольская:

Сергей еще хотел высказаться.

Сергей Мелешко, многодетный отец:

Вы знаете, я вижу, что в обществе сейчас есть такая проблема. Приводят ребенка в школу: вы должны. То есть приводят там вообще ребенка неадекватного. Вот я с ним не могу справиться, а вы будьте добры, обязаны с ним справиться, на вас ответственность. Так подождите, как сказал в свое время один директор на такой вопрос. Он говорит, что это не мы обязаны. Это мы вам помогаем. Вам, родителям, мы помогаем воспитывать детей и, конечно, будем это делать. Все для этого будем делать, но вы должны своими детьми заниматься. А не так, что вы в школу его скинули, и вот школа пускай отвечает за это все. Сергей Парчевский:

Ребенок учится тому, что видит в дому, и родители виной тому.