Уроков нет. Как будут проходить шестые школьные дни в новом учебном году?

В новом учебном году школьников Беларуси ждут масштабные изменения. Образовательный процесс стандартизирован, появились новые дисциплины и учебники. Больше внимания будет уделяться трудовому и патриотическому воспитанию ребят. Также нововведения коснуться итоговой аттестации. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Итак, новый учебный год стартовал, до каникул еще времени очень много. Хотелось бы обсудить одно из нововведений, а именно досуг школьников, и что же такое шестой школьный день. Ирина, неужели детям нужно ходить в школу по субботам?

Ирина Каржова, начальник управления общего среднего образования Министерства образования Беларуси:

Шестой школьный день начался не вчера и не сегодня. Мы уже давно живем в рамках пятидневной учебной недели и шестидневной рабочей недели. Шестой школьный день в этом учебном году. Подходы к шестому школьному дню не меняются – это внеклассные, внешкольные, спортивные мероприятия, экскурсии, походы в театры. Уроков никоим образом нет. Это мероприятия, которые готовятся совместно с родителями. Что касается нововведений – если раньше до новой редакции кодексов факультативные занятия в субботу можно было проводить только для 9-11-х классов, то этот второй год, когда факультативные занятия – 5-11-й класс. Так это занятия, где ребята могут больше узнать себя, расширить свой кругозор и даже в школе провести вместе время со своими родителями.