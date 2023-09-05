«Современные учебники имеют QR-коды». Как учащиеся могут использовать гаджеты в школах Беларуси?

В новом учебном году школьников Беларуси ждут масштабные изменения. Образовательный процесс стандартизирован, появились новые дисциплины и учебники. Больше внимания будет уделяться трудовому и патриотическому воспитанию ребят. Также нововведения коснуться итоговой аттестации. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

О гаджетах, смартфонах, возможно, планшетах – какие-то новшества, нововведения по поводу обращения с этими предметами в школе, может быть, запреты появились в 2023 году?