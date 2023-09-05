«Современные учебники имеют QR-коды». Как учащиеся могут использовать гаджеты в школах Беларуси?

В новом учебном году школьников Беларуси ждут масштабные изменения. Образовательный процесс стандартизирован, появились новые дисциплины и учебники. Больше внимания будет уделяться трудовому и патриотическому воспитанию ребят. Также нововведения коснуться итоговой аттестации. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
О гаджетах, смартфонах, возможно, планшетах – какие-то новшества, нововведения по поводу обращения с этими предметами в школе, может быть, запреты появились в 2023 году?
Ирина Каржова, начальник управления общего среднего образования Министерства образования Беларуси:
Вы имеете в виду мобильный телефон?
Сергей Парчевский:
Да.
Ирина Каржова:
Сегодня мы себя не можем представить без мобильного телефона – ни взрослые, дети тоже. Родители хотят иметь связь с ребятами. Но телефон не должен мешать получать знания. Отказаться от телефона невозможно, потому что у нас наши новые, современные учебники имеют QR-коды. Которые позволяют с помощью того же смартфона выйти на национальный образовательный портал, попасть в какой-то музей – виртуальную экскурсию. Здесь рекомендации Министерства образования, которые реализуются в каждой школе, с учетом ее специфики: на уроке у ребенка не должно быть телефона. Есть ячейки, в которые ребята кладут телефон до начала урока. На перерыве они этим телефоном могут воспользоваться. На уроке ребята пользуются телефоном тогда, когда это надо учителю для освоения учебного материала.
Уроков нет. Как будут проходить шестые школьные дни в новом учебном году – подробнее здесь.