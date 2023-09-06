Узбекистан на втором месте по количеству студентов в Беларуси. Как страны готовят новые кадры?
Первый белорусско-узбекский женский бизнес-форум приближается к завершению. Уже 7 сентября участники попрощаются, чтобы приступить к практической работе на местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще не определились, где будет проходить следующий совместный форум. Но уже ясно одно – общаться и встречаться народами теперь мы будем намного чаще.
С теми, кто готов вкладываться в торгово-экономические и по-настоящему дружеские отношения, пообщалась Оксана Семашко.
Санкционные барьеры мы преодолеваем благодаря новым возможностям с восточного направления. Там заинтересованы в нашем машиностроении, а конкретно в большегрузах, сельхозпродукции и технологиях. Далеко Беларусь и Узбекистан шагнули в плане подготовки кадров.
Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Формула, которая была предложена, 2+2: два года учатся студенты в Узбекистане, два года в Республике Беларусь, получают дипломы восстановленного образца, которые признаны в обоих государствах. Это позволило Узбекистану выйти, по-моему, на второе место по количеству студентов, которые получают подготовку в Республике Беларусь. А за этим будущее.
В ближайшее время участники встречи будут работать над периодичностью и контролем за исполнением тех обязательств, которые на себя взяли во время первого белорусско-узбекского женского бизнес-форума. А сегодня, 6 сентября, подписано 14 меморандумов и соглашений о сотрудничестве. Заключено 15 контрактов больше чем на 90 миллионов рублей.
Елена Зябликова, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Этот форум, наверное, много нам, обеим странам, даст в плане взаимоотношения. Ведь все мы женщины, а каждая женщина прежде всего думает о детях, о мире, о добре. О том, чтобы краше остановилась страна, чтобы уютнее был дом, чтобы лучше жилось нашему будущему поколению. Поэтому я уверена, что такие мероприятия очень важны. И вот этот первый белорусско-узбекский форум, который организовал Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь, конечно же, он даст нам еще новый виток в развитии наших взаимоотношений.
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