Узбекистан на втором месте по количеству студентов в Беларуси. Как страны готовят новые кадры?

Первый белорусско-узбекский женский бизнес-форум приближается к завершению. Уже 7 сентября участники попрощаются, чтобы приступить к практической работе на местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще не определились, где будет проходить следующий совместный форум. Но уже ясно одно – общаться и встречаться народами теперь мы будем намного чаще. С теми, кто готов вкладываться в торгово-экономические и по-настоящему дружеские отношения, пообщалась Оксана Семашко.

Санкционные барьеры мы преодолеваем благодаря новым возможностям с восточного направления. Там заинтересованы в нашем машиностроении, а конкретно в большегрузах, сельхозпродукции и технологиях. Далеко Беларусь и Узбекистан шагнули в плане подготовки кадров.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Формула, которая была предложена, 2+2: два года учатся студенты в Узбекистане, два года в Республике Беларусь, получают дипломы восстановленного образца, которые признаны в обоих государствах. Это позволило Узбекистану выйти, по-моему, на второе место по количеству студентов, которые получают подготовку в Республике Беларусь. А за этим будущее.