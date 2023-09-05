Практичность и классика. Какие цвета школьной формы популярны у белорусов?

В новом учебном году школьников Беларуси ждут масштабные изменения. Образовательный процесс стандартизирован, появились новые дисциплины и учебники. Больше внимания будет уделяться трудовому и патриотическому воспитанию ребят. Также нововведения коснуться итоговой аттестации. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
У нас есть данные, что во время голосования по цветовой гамме в приоритете были черный, на первом месте черный цвет, на втором – серые. Когда речь шла об эмблеме, об этом дополнительном элементе, то большинство голосовали за эмблему школы или гимназии – жилетку, галстук или бабочку. Все так?
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Наверняка с популярной песни «Цвет настроения черный» – без нее здесь не обошлось все-таки?
Ирина Каржова, начальник управления общего среднего образования Министерства образования Беларуси:
У нас немножко разошлись.
Наталья Надольская:
У вас другие данные?
Ирина Каржова:
У нас немножко другие данные. Все-таки популярны у нас – это синий, на втором месте – черный, серый и бордовый.
Наталья Надольская:
Чем объясняется такой выбор, вы можете как-то прокомментировать? Практичность или это проще?
Ирина Каржова:
Вы понимаете, практичность, классика. Ведь ребята должны посещать школу в одежде делового стиля. Одежда делового стиля – это классика. Поэтому, наверное, и цвета выбраны классические для одежды делового стиля – синий, черный. Это и практично.
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