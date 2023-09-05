Практичность и классика. Какие цвета школьной формы популярны у белорусов?

В новом учебном году школьников Беларуси ждут масштабные изменения. Образовательный процесс стандартизирован, появились новые дисциплины и учебники. Больше внимания будет уделяться трудовому и патриотическому воспитанию ребят. Также нововведения коснуться итоговой аттестации. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

У нас есть данные, что во время голосования по цветовой гамме в приоритете были черный, на первом месте черный цвет, на втором – серые. Когда речь шла об эмблеме, об этом дополнительном элементе, то большинство голосовали за эмблему школы или гимназии – жилетку, галстук или бабочку. Все так? Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Наверняка с популярной песни «Цвет настроения черный» – без нее здесь не обошлось все-таки?