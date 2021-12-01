Должен ли человек с ВИЧ-положительным статусом сообщать об этом и в каких случаях может грозить уголовная ответственность?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Нужно ли сообщать людям, окружающим детей в садах, в школах, информировать их о том, что ребенок ВИЧ-положительный?

Вячеслав Граньков, координатор программ ВОЗ по инфекционным заболеваниям:

В этом нет необходимости, потому что ВИЧ-инфекция никак не передается в бытовых контактах абсолютно. Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

А взрослым людям? Вот у вас Красный Крест. Вы сохраняете анонимность ваших пациентов?

Наталья Пугачева, начальник отдела медико-социальной работы Белорусского Общества Красного Креста:

Во-первых, эта информация относится к врачебной тайне. И в законе о здравоохранении четко прописано отношение: кто имеет право на это без согласия человека, с согласия человека и так далее. Если говорить о ситуации с ребенком, то его законными представителями являются родители, и родители принимают решение, кому будет доступна эта информация. Возможно, в жизни нужно сказать об этом бабушке. Возможно, еще кому-то. Но не для общественного какого-то сведения людям, которым эта информация совершенно не нужна в силу их работы, жизни. Елена Кругликова:

А ВИЧ-инфицированные обязаны говорить о себе? Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Есть же уголовная ответственность, если они заведомо скрыли, что они инфицированы и вступили в половой контакт.

Светлана Радкевич, заведующий отделением профилактики ВИЧ/СПИД, врач-эпидемиолог:

При установлении диагноза ВИЧ-инфекция, при сообщении диагноза, о том, что у человека обнаружена ВИЧ-инфекция, он подписывается – согласно действующему законодательству – предупреждение о том, что он знает о своем ВИЧ-положительном статусе. Алена Родовская:

И с этого момента он начинает нести ответственность? Светлана Радкевич:

Скажем так, да. У нас есть уголовная ответственность – статья 157. Я не буду на этом останавливаться. В данной ситуации вопрос о том, должен ли он говорить, например, своему половому партнеру. Согласно законодательству, да, должен. Также ВИЧ-инфицированные люди должны говорить лечащим врачам о том, что у них ВИЧ-положительный статус. Для того чтобы, скажем так, исключить какие-то клинические моменты, назначение той же самой терапии. Либо, условно говоря, даже направить иногда нашего ВИЧ-положительного пациента к врачу-инфекционисту для того, чтобы сформировать приверженности, он начал прием этой терапии.

Вячеслав Граньков:

На самом деле, в этом направлении сейчас мир меняется. Например, в некоторых странах люди, у которых есть ВИЧ-инфекция, которые находятся на эффективной терапии, не обязаны говорить своим сексуальным партнерам о том, что у них ВИЧ-инфекция. Просто потому, что они не могу передать ВИЧ сексуальным путем. Екатерина Забенько:

То есть не можешь передать, в принципе, необязательно об этом сообщать? Вячеслав Граньков:

Необязательно говорить, совершенно верно. Екатерина Забенько:

Татьяна, я знаю, что ваша организация способствовала изменениям статьи 157, которая как раз таки говорит о несении уголовной ответственности за передачу, заведомо зная о том, что ты болен. Вы считаете. Что это слишком жесткое наказание – уголовная ответственность? Она способствует еще большей стигмации такого человека?

Татьяна Журавская, председатель правления Республиканского общественного объединения «Люди плюс»:

На данный момент эта статья, в нее внесена лишь поправка. Статья сама существует, к сожалению. Мы еще продолжаем работать и будем, собственно, в этом направлении двигаться дальше для того, чтобы такой статьи не звучало вообще. То есть это заболевание уже не смертельное, и отдельно выделено оно, в принципе, не может быть. Алена Родовская:

Подождите, были истории, когда человек узнает о своем ВИЧ-положительном статусе, у него происходит озлобленность, появляется агрессивность, и он просто начинает это делать специально. И вы хотите сказать, что это не несет никакой ответственности перед жизнями этих маленьких невинных девочек?