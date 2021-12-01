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Объект готов на 80%. Проспект Дзержинского и улицу Толстого в Минске свяжет новая дорога

01 декабря 2021 19:17
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Новости Беларуси. Строящийся участок первого транспортного кольца заработает в 2021 году. Он свяжет между собой проспект Дзержинского и улицу Толстого, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Объект готов на 80%. Проспект Дзержинского и улицу Толстого в Минске свяжет новая дорога-1

Эта дорога позволит значительно разгрузить центр города и перенаправить потоки как грузовых, так и легковых автомобилей. Объект готов на 80 %. Сейчас на данном участке идет монтаж нового железнодорожного путепровода. Поезда ходят по временному сооружению. Пока первое транспортное кольцо упирается в тупик. А пересечение проспекта Дзержинского и улицы Домашевской заканчивается разворотом. В будущем проспект будет соединен с улицей Толстого.

Объект готов на 80%. Проспект Дзержинского и улицу Толстого в Минске свяжет новая дорога-4

Сергей Панев, директор УП «Гордорстрой»:
В течение текущего года планируем закончить монтаж самого путепровода и сделать подводные рельсовые пути к путепроводу. После зимы с наступлением благоприятных погодных условий будет выполнен монтаж рельсового полотна по путепроводу с перепуском с временных путей всего направления железной дороги на основные пути. Соответственно, за период с мая до июля выполнить демонтаж временных путей со строительством самой дороги от проспекта Дзержинского до моста.

Объект готов на 80%. Проспект Дзержинского и улицу Толстого в Минске свяжет новая дорога-7

Уже возведена эстакада для левого поворота с улицы Московской на кольцо для движения в сторону проспекта Дзержинского. Успешно провели и реконструкцию участка дороги по Толстого.

# Дорожное движение # общество # Сергей Панев # Фотофакт

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