«У людей старших возрастных групп». Почему ВИЧ – это не только проблема молодых и как работают программы снижения вреда?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Кристина, давайте все-таки сейчас отметим, как можно в современном мире заразиться? Потому что, если вспоминать то время, то есть понятно это были наркоманы, шприцы, люди нетрадиционной сексуальной ориентации. Сейчас как люди заражаются?

Кристина Пилипенко, врач-инфекционист:

Одним основным путем заражения сегодня в Республике Беларусь – это половой путь, то есть незащищенный сексуальный контакт, вагинальный или анальный. Также можно заразиться через контакт с кровью, то есть парентеральный путь. Это может при употреблении, например, инъекционных наркотиков одним шприцов. Алена Родовская:

То есть ничего пока не меняется, эти пункты? Как было тогда, так и сейчас?

Кристина Пилипенко:

Мы, например, говорим: «Потребители инъекционных наркотиков». Говорим: «Работники секс-бизнеса». Мы говорим: «Мужчины, практикующие секс с мужчинами». На самом деле, это для каждого человека важно понимать – то есть даже один незащищенный половой контакт несет за собой уже риск инфицирования. Алена Родовская:

Я вот все равно себе задаю вопрос. Я помню, в прошлом году озвучивали возраст – 76 лет. Около 80-ти, по-моему, было человеку, который заразился ВИЧ. И у меня вот из всех пунктов, которые вы перечислили вопрос: если даже он через половой контакт подцепил этот недуг, тогда, простите, его партнерше – она что не знала в свои там, допустим, 70 и 60 лет? Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Ты такая вообще наивная, 70 лет партнерше у 70-летнего-то мужчины. Алена Родовская:

50, 20?

Вячеслав Граньков, координатор программ ВОЗ по инфекционным заболеваниям:

По статистике я могу сказать, что наиболее часто позднее выявление ВИЧ-инфекции как раз возникает у людей старших возрастных групп. Почему? Потому что есть такой стереотип: люди старшего возраста считают, что проблемы ВИЧ – это проблема молодых. Алена Родовская:

То есть их это не коснется? Вячеслав Граньков:

Да, не тестируются, не обследуются и не думают об этом. Алена Родовская:

И не думают пользоваться средствами.

Сергей Кручинин, психолог, специалист по коммуникации ЮНЭЙДС в Беларуси:

Я могу пример такой привести: мы проводим какую-то акцию, посвященную этому, проходит экспресс-тестирование на ВИЧ. Вот подходит мужчина где-то чуть больше 40, говорит мне: «Ну так ВИЧ же после 40 не передается?» Такой риторический вопрос с надеждой, что я скажу: «Нет, конечно, не передается. Иди, спи спокойно». Я говорю: «Конечно, передается». Для него это был шок, определенно.

Наталья Пугачева, начальник отдела медико-социальной работы Белорусского Общества Красного Креста:

Говоря о профилактике, конечно, нужно думать и прежде всего, понимать, что человек должен знать, как он может заразиться ВИЧ, что приводит к тому, что он получит этот вирус. Если он будет знать об этом, то, конечно, он будет понимать, почему он должен вести себя по-другому. Сегодня мы говорим, что есть люди, у которых высокий риск. И мы все нацелены на работу именно с этими категориями людей. Потому что человек, который грамотный, понимает, что нужно сделать, когда нужно сделать тест, что можно сделать по обследованию дополнительному, что нужно принимать лечение, даже если этот вирус «плюс», как говорится – тут проблем нет. Есть люди, чей образ жизни, к сожалению, создает препятствие и позволяет циркулировать вирусу среди людей.