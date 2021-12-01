«Чтобы они жили и росли». В одном из детских реабилитационных центров Минска прошла акция «Твори добро»

Новости Беларуси. В городском центре реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями прошла благотворительная акция «Твори добро», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Она приурочена к Международному дню инвалидов. Для ребят, находящихся на лечении, провели развлекательную программу. Теплую встречу организовали представители Молодежного совета профсоюза работников здравоохранения вместе с волонтерами медколледжа. Каждый маленький пациент получил памятный подарок.

Александр Яковлев, главный врач Минского городского центра медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями:

Я уверен в том, что подобные акции и необходимы, и их нужно наполнять конкретным содержимым. У детей нет степеней тяжести, у них есть степень утраты здоровья. Так вот четвертая, самая тяжелая степень уменьшается. И это отрадно. И это фактически результат нашей работы.

Георгий Будревич, председатель Минского городского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения:

Мы сегодня проводим эту акцию, чтобы подарить нашим деткам хорошее настроение, улыбку. Подарить тепло, нежность и веру в то, что наше поколение, немножко старшее, заботится о них, делает все возможные условия, чтобы они жили, росли и нашли в жизни правильный и верный путь.