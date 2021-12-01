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В работе с обращениями не должно быть формализма. Наталья Кочанова встретилась с руководством и депутатами Минска

01 декабря 2021 19:19
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Новости Беларуси. От эффективной работы промышленных предприятий зависит реализация социальных задач: обеспечение безопасности людей, доступности и качества услуг здравоохранения и образования. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В работе с обращениями не должно быть формализма. Наталья Кочанова встретилась с руководством и депутатами Минска-1

Спикер провела встречу с руководством Мингорисполкома, депутатами Мингорсовета и главами районных администраций.

В работе с обращениями не должно быть формализма. Наталья Кочанова встретилась с руководством и депутатами Минска-4

Сейчас наиболее важны вопросы, связанные с выполнением прогнозных показателей социально-экономического развития города. Глава верхней палаты парламента подчеркнула, что в Минске, как и в регионах, выполняются практически все доведенные задания. На совещании также затронули темы строительства и работы с обращениями граждан. В них не должно быть формализма.

# Государственная политика # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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