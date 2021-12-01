В работе с обращениями не должно быть формализма. Наталья Кочанова встретилась с руководством и депутатами Минска

Новости Беларуси. От эффективной работы промышленных предприятий зависит реализация социальных задач: обеспечение безопасности людей, доступности и качества услуг здравоохранения и образования. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сейчас наиболее важны вопросы, связанные с выполнением прогнозных показателей социально-экономического развития города. Глава верхней палаты парламента подчеркнула, что в Минске, как и в регионах, выполняются практически все доведенные задания. На совещании также затронули темы строительства и работы с обращениями граждан. В них не должно быть формализма.