«Должен делать каждый начальник». Почему важно сплотить коллектив?

Нападки и сарказм. Есть распространенный миф, что издевательствам чаще всего подвергаются дети и подростки, а нас, взрослых, это как будто не касается. Хотелось бы в это верить, но, к сожалению, это далеко не так. О том, как распознать и искоренить буллинг на работе, насколько тяжело обратиться за помощью и можно ли травлей довести до самоубийства, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Как руководителю всегда держать руку на пульсе? Если, допустим, происходит что-то в коллективе, а он не знает. Все-таки, наверное, руководитель должен как-то разрулить. Как – отсматривать камеры видеонаблюдения, что делать?

Борис Кравцов, предприниматель:

Основные показатели в фирме – есть планы определенные. Нужно придерживаться в первую очередь их, и от этого уже исходить. Я скажу, что у меня не большой штат какой-то, чтобы как-то говорить о том, как это делать в больших масштабах. То, что происходит у меня – я каждый день выделяю час, где мы все вместе взаимодействуем. У нас есть общий сбор. Алеся Лакина:

Как – обнимаетесь, танцуете? Как бы сплачиваете коллектив. Борис Кравцов:

Нет, мы не обнимаемся, не танцуем. Сплачивать – это отдельная история. Просто пока я говорю про настроение то, которое в компании – это видно на планерках: у кого как, что. Плюс, если сплотить – то это какое-то мероприятие общее. То есть где все могут пообщаться между собой, тоже можно посмотреть.