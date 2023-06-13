«Должен делать каждый начальник». Почему важно сплотить коллектив?
Нападки и сарказм. Есть распространенный миф, что издевательствам чаще всего подвергаются дети и подростки, а нас, взрослых, это как будто не касается. Хотелось бы в это верить, но, к сожалению, это далеко не так. О том, как распознать и искоренить буллинг на работе, насколько тяжело обратиться за помощью и можно ли травлей довести до самоубийства, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Как руководителю всегда держать руку на пульсе? Если, допустим, происходит что-то в коллективе, а он не знает. Все-таки, наверное, руководитель должен как-то разрулить. Как – отсматривать камеры видеонаблюдения, что делать?
Борис Кравцов, предприниматель:
Основные показатели в фирме – есть планы определенные. Нужно придерживаться в первую очередь их, и от этого уже исходить. Я скажу, что у меня не большой штат какой-то, чтобы как-то говорить о том, как это делать в больших масштабах. То, что происходит у меня – я каждый день выделяю час, где мы все вместе взаимодействуем. У нас есть общий сбор.
Алеся Лакина:
Как – обнимаетесь, танцуете? Как бы сплачиваете коллектив.
Борис Кравцов:
Нет, мы не обнимаемся, не танцуем. Сплачивать – это отдельная история. Просто пока я говорю про настроение то, которое в компании – это видно на планерках: у кого как, что. Плюс, если сплотить – то это какое-то мероприятие общее. То есть где все могут пообщаться между собой, тоже можно посмотреть.
Екатерина Тыманович, столкнулась с буллингом на работе:
Нейтральная обстановка?
Борис Кравцов:
Нейтральная обстановка, да. То есть где можно посмотреть настроение, в принципе, кто как с кем взаимодействует. То есть кучкуются ли они либо вместе взаимодействуют. Там уже идут другие, скажем так, техники. Есть, кто повыше занимает должности, есть те, кто пониже. Задача объединить, потому что командная работа, командный результат всегда круче, чем отдельные эти кучкования. Для этого уже есть игры всякие различные и совместные какие-то действия, препровождения. Это уже вопрос инструмента, как дальше взаимодействовать. Я слежу так, что стараюсь взаимодействовать каждый день с большей частью ребят и смотреть их общее настроение.
Алеся Лакина:
Какие тренинги организовать для сплочения коллектива?
Ирина Бивзюк, психолог:
Есть же какие-то техники, практики, упражнения, которые совместно проводят с коллективом. Плюс, если уже не привлекать каких-то специалистов, тогда можно делать мероприятия, которые могут сплотить коллектив, может, какие-то благотворительности.
Алеся Лакина:
Как вы считаете, это должен делать каждый начальник на любой работе?
Ирина Бивзюк:
Абсолютно, да. Потому что от этого зависит его бизнес, деятельность предприятия.
Екатерина Тыманович:
Настроение коллектива.
Ирина Бивзюк:
Конечно, мотивировать. Когда есть мотивация… Он должен, у него задача сплотить коллектив. Когда есть какая-то общая цель, общее дело, тогда коллектив можно сплотить.
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