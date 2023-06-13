Обсудили и ядерное оружие, и здоровье. Подводим итоги поездки Президента на предприятие ВПК

Новости Беларуси. Никакого колебания по применению ядерного оружия не будет в случае агрессии против нас. Об этом заявил Александр Лукашенко во время общения с журналистами в рабочей поездке в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства 13 июня посетил одно из предприятий военно-промышленного комплекса, где ознакомился с производством боеприпасов в Беларуси. Президент подчеркнул, что появление в нашей стране оружия было именно его просьбой и настоятельным требованием к российской стороне, чтобы гарантировать нашу безопасность. И применять его будут вынужденно – исключительно в случае агрессии против Беларуси. Правда о том, чего бояться западные оппоненты и откровенные комментарии от Первого по вопросам, которые моментально обрастают сомнительными подробностями. Материал Алены Сыровой.

Привычка жить в распахнутом мире, где можно все купить друг у друга в любое время и без препятствий, в определенной степени расхолодила общество. Те, кто дальновиднее, всегда говорили о необходимости рассчитывать на себя. Особенно в жизненно важных вопросах, таких как безопасность. Президент Беларуси в начале своей карьеры был ярым противником вывода ядерного оружия из нашей страны и после постоянно ориентировал на сохранение и приобретение компетенций в сфере военпрома. И инфраструктуры. Время показало – ставка была верной. То, что вы видите – тому подтверждение.

Евгений Колесник, начальник цеха РПУП «Завод точной электромеханики»:

Здесь работают сборщики боеприпасов, а также слесари механосборочных работ различных разрядов, которые выполняют различные операции по сборке деталей и окончательной сборке реактивных снарядов. Все происходит вручную, применяется только оснастка. Все остальные детали сборки происходят только в ручном режиме, потому что нужна точность. «Вы не волнуйтесь, я еще жив и жить буду». Президент развенчал фейки о своем здоровье.

По дороге к основной точке инспекции Президент, как водится, мониторит не только заявленное направление. Так что у трапа короткий разговор с губернатором о происходящем в полях.

– Неравномерно подсыхает.

– Я знаю, что неравномерно.

– Минский район, Смолевичи – хуже, а по югу дожди идут. Слуцк, Солигорск, позавчера Дзержинска немножко вылезло. Подсыхает. Особенно корма. Первый укос почти завершаем.

– Надо обратить внимание на травянистые корма. Потому что зерновые мы можем и закупить, вокруг хватает по известным причинам. А травянистые...

Глава госкомвоенпрома поставленную Президентом задачу «наладить производство наиболее используемых типов боеприпасов» воспринял, как сам говорит, риторически. Но сегодня мы все же делаем и реактивные снаряды, и самые простые патроны. Стоило лишь смотивировать.

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета:

Эта работа была начата (подробности). На сегодняшний момент предприятия Госкомвоенпрома, Минпрома изготавливают составные части, их 54 основных. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

И артиллерия, и РСЗО-54?

– Сразу доложу про РС 122, далее про артиллерию. Так точно.

Дальше разговор без лишних глаз и ушей. И экскурсия по цехам, которые больше напоминают лабораторию.

Труба головная и труба хвостовая. Когда они поступают к нам, на предприятия Минпрома ВПК, мы должны проверить их.

Далее на столе представлено все, что мы переделываем под наши беспилотные летательные аппараты. Это, опять же, чтобы рачительно использовать имущество, которое есть, все переделываем. Презент со смыслом. Что подарили Лукашенко на предприятии ВПК?

Руководство суверенной Беларуси хорошо понимало и понимает: все нюансы геополитического положения нашей страны и тех угроз, которые этому сопутствовали всегда, просто сейчас стали более явными. Александр Лукашенко постоянно ориентирует силовой блок на готовность самостоятельно противостоять им, а значит, защитить страну. Но хорошо, когда можно рассчитывать на поддержку союзников. Хотя у некоторых это вызывает вопросы. «Мы не стоим на месте». Директор завода точной электромеханики рассказал, чем занимаются на предприятии.

Михаил Матиевский, политический обозреватель БЕЛТА:

В западных СМИ популярна версия о том, что Россия стремится разместить его в Беларуси к саммиту НАТО, который запланирован на 11-12 июля. Лукашенко: с ядерной державой никто еще в мире не воевал. И я не хочу, чтобы с нами воевали. Читайте здесь.

Президента подробно расспросили об условиях хранения ядерного оружия. Глава Государства рассказал, что мы используем то, что сохранили со времен «Тополей», которые под давлением, в националистическом угаре и неразберихе 1990-х вывезли из Беларуси. Но куда интереснее и важнее (не только для жителей нашей страны) ответ на вопрос об условиях применения такого типа вооружений. Слушайте внимательно. Лукашенко о боеприпасах: мы выйдем на 10-12 тысяч. А если (у нас же диктатура) жимануть, то и 15 тысяч Пантус соберет. Подробности.

И это фирменный стиль Президента Лукашенко. В любой ситуации глобальные интересы Беларуси, суверенной и независимой, превыше того, говорят о нем ли или в целом. Яркий пример тому – недавнее помилование сначала Протасевича. А после – Сапеги. Печально известных молодых людей по событиям 2020 года.