«Не могу больше работать». Как уволиться по собственному желанию, если руководитель против?
Нападки и сарказм. Есть распространенный миф, что издевательствам чаще всего подвергаются дети и подростки, а нас, взрослых, это как будто не касается. Хотелось бы в это верить, но, к сожалению, это далеко не так. О том, как распознать и искоренить буллинг на работе, насколько тяжело обратиться за помощью и можно ли травлей довести до самоубийства, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Калина, председатель совета молодых адвокатов Белорусской республиканской коллегии адвокатов:
Зачастую работник, который обращается к нам, допустим, понимает, что в отношении его происходит буллинг, не знает, как уволиться, то есть с ним заключен контракт. В данном случае у вас контракт заключался с вами?
Екатерина Тыманович, столкнулась с буллингом на работе:
По-моему, да.
Ольга Калина:
Вы, наверное, писали в дальнейшем заявление по собственному желанию об уходе?
Екатерина Тыманович:
Да.
Ольга Калина:
Контракты, как известно, заключаются на сроки два, три, четыре года и пять лет.
Екатерина Тыманович:
У меня на год был.
Ольга Калина:
Зачастую, когда работник приходит к нанимателю, говорит, что я не могу больше работать, меня не устраивает коллектив.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Они его не отпускают?
Ольга Калина:
Да, его не отпускают. Тогда возникает такой действительный вопрос, что делать в данной ситуации, если работника не отпускают? Тогда уже работник начинает вместе, допустим, с адвокатом, своим юристом продумывать, какие есть нарушения у нанимателя. Например, для того, чтобы уволиться по основаниям, связанным с тем, что у нанимателя установлены те либо иные нарушения.
Екатерина Тыманович:
У меня была интересная ситуация, когда мне говорили, что месяц надо будет отработать, и ты не уйдешь просто так. Я не терялась, сразу говорила: «У меня есть семейный юрист, я проконсультируюсь». Мне говорили: «Хорошо, две недели, и ты уйдешь».
Ольга Калина:
Месяц действительно по законодательству вы должны отработать, скажем так, были бы.
Екатерина Тыманович:
Да, я понимаю. Опять же, эти все нюансы, когда ты устраиваешься на работу, не знаешь. Мало кто знает свои права, куда можно обратиться, что делать. Сейчас это в основном более открыто, чем раньше.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Многие просто боятся.
Екатерина Тыманович:
Да.
«Привлечь к себе внимание». Кто может стать жертвой буллинга со стороны руководителя – подробнее здесь.