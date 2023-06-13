«Не могу больше работать». Как уволиться по собственному желанию, если руководитель против?

Нападки и сарказм. Есть распространенный миф, что издевательствам чаще всего подвергаются дети и подростки, а нас, взрослых, это как будто не касается. Хотелось бы в это верить, но, к сожалению, это далеко не так. О том, как распознать и искоренить буллинг на работе, насколько тяжело обратиться за помощью и можно ли травлей довести до самоубийства, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Калина, председатель совета молодых адвокатов Белорусской республиканской коллегии адвокатов:

Зачастую работник, который обращается к нам, допустим, понимает, что в отношении его происходит буллинг, не знает, как уволиться, то есть с ним заключен контракт. В данном случае у вас контракт заключался с вами?

Екатерина Тыманович, столкнулась с буллингом на работе:

По-моему, да. Ольга Калина:

Вы, наверное, писали в дальнейшем заявление по собственному желанию об уходе? Екатерина Тыманович:

Да. Ольга Калина:

Контракты, как известно, заключаются на сроки два, три, четыре года и пять лет. Екатерина Тыманович:

У меня на год был. Ольга Калина:

Зачастую, когда работник приходит к нанимателю, говорит, что я не могу больше работать, меня не устраивает коллектив.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Они его не отпускают? Ольга Калина:

Да, его не отпускают. Тогда возникает такой действительный вопрос, что делать в данной ситуации, если работника не отпускают? Тогда уже работник начинает вместе, допустим, с адвокатом, своим юристом продумывать, какие есть нарушения у нанимателя. Например, для того, чтобы уволиться по основаниям, связанным с тем, что у нанимателя установлены те либо иные нарушения. Екатерина Тыманович:

У меня была интересная ситуация, когда мне говорили, что месяц надо будет отработать, и ты не уйдешь просто так. Я не терялась, сразу говорила: «У меня есть семейный юрист, я проконсультируюсь». Мне говорили: «Хорошо, две недели, и ты уйдешь».