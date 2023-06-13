«Вы не волнуйтесь, я ещё жив и жить буду». Президент развенчал фейки о своём здоровье

Новости Беларуси. Никакого колебания по применению ядерного оружия не будет в случае агрессии против нас. Об этом заявил Александр Лукашенко во время общения с журналистами в рабочей поездке в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства 13 июня посетил одно из предприятий военно-промышленного комплекса, где ознакомился с производством боеприпасов в Беларуси. Лукашенко спросили про выборы в США. Читать здесь. А вот чему бы поучиться нам у заокеанских коллег, так это делать шоу на пустом месте. Потому как даже в случае с недавним аденовирусом у Александра Лукашенко раздуть убедительные фейки ни у проплаченных с Востока, ни с Запада не получилось. Хотя в данном случае нам это на руку.

Илона Красутская, политический обозреватель «Белтелерадиокомпании»:

Как вы вообще относитесь ко всем этим вбросам и для чего это все делается?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как относиться, я скажу, а вы думайте. Все, что было написано, это жуткая неправда. Просто мне пришлось переносить это на ногах. Никуда не денешься: парады, здесь мероприятия. Кстати, здесь мероприятие мы переносили. А все, что писали, что в ЦКБ [Центральная клиническая больница Москвы – прим. ред.] меня возили, еще что-то – я даже не знаю, где эта ЦКБ. И потом. Это глупость и тупость неимоверная. Мне не надо было никуда ехать, у нас своя больница есть, и не одна. На этом уровне это супербольницы. Там вот сейчас шевелим. Поэтому все это вранье, и вы этому не верьте. Я был на ногах, бегал, прыгал, даже в хоккей играл. Но я понял, что на ногах лучше не переносить это, потому что дольше будешь восстанавливаться. Как у меня и произошло.