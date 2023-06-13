«Разлагает коллектив». Что делать руководителю, если сотрудник занимается буллингом?

Нападки и сарказм. Есть распространенный миф, что издевательствам чаще всего подвергаются дети и подростки, а нас, взрослых, это как будто не касается. Хотелось бы в это верить, но, к сожалению, это далеко не так. О том, как распознать и искоренить буллинг на работе, насколько тяжело обратиться за помощью и можно ли травлей довести до самоубийства, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Ольга Калина, председатель совета молодых адвокатов Белорусской республиканской коллегии адвокатов: Что вы будете делать в том случае, если выявили того, кто занимается буллингом? Вы знаете, кто разлагает коллектив, но что вы будете как руководитель с ним делать именно с правовой точки зрения, скажем так, что заключен, например контракт, трудовой договор какой-то с работником?

Борис Кравцов, предприниматель:

Тут надо смотреть на саму ситуацию, насколько она критична. Потому что если полностью идет разложение компании, то есть и тут я понимаю, что бесполезно разговаривать с человеком, конечно, тут нужно убирать такого человека из команды. Но если я понимаю, что могу как-то на это повлиять – человек адекватный, можно как-то разрулить…

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

То есть словом или штрафом, например, лишение премии?

Борис Кравцов:

Начинать штрафы – я бы сказал, не самая эффективная какая-то политика, то есть изначально нужно разговаривать. После этого – обычно одного раза достаточно. Если одного раза недостаточно, повторяется второй раз история – второй раз поговоришь, будет третья. То есть это уже опыт, поэтому один раз разговариваем. Если нет, то тогда я сразу предупреждаю, что происходит это, влияет на то. То есть мы делаем одно общее дело, не будет результата – не будет зарплаты ни у кого. Зачем, кому это нужно? Все работают на результат. Поэтому, соответственно, я стараюсь устраивать так, что от каждого зависит результат. То есть, если одна цепочка не сработала, то дальше не пойдет, ни у кого не будет результата. Соответственно, если мы говорим про офисную часть, то в офисе обычно это люди понимают, что если они будут так взаимодействовать между собой, ничего хорошего не будет, никто не заработает. Поэтому может это тоже как-то мотивировать, чтобы не было какого-то буллинга либо еще что-то. Поэтому я говорю, что для меня это не ново, не какая-то привычная среда, то есть обычно все решается.