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«Надо отловить, но как отловить, пока непонятно». В Лиозненском районе белоголовый сип убивает аистят

13 июня 2023 19:45
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Новости Беларуси. В Лиозненском районе Витебской области местные жители обнаружили белоголового сипа. Хищная птица нехарактерна для нашей страны. Ее естественная среда обитания – южная Европа, Северная Африка и Азия. Как занесло сюда грифа, непонятно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока десятки фотографов едут чуть ли не со всей страны полюбоваться пернатым, местные жители бьют тревогу. Хищник уже разворошил несколько гнезд аистов.

Виктор Пралич. Непрошенный гость.

«Надо отловить, но как отловить, пока непонятно». В Лиозненском районе белоголовый сип убивает аистят-1

В деревне Выходцы Лиозненского района повод для разговоров только один – белоголовый сип. Так четко разбираться в орнитологии местные жители начали недавно. Птица появилась неожиданно и сразу обосновалась. Внешний вид пернатого ужасающий, а еще и угрожающий. Хищник сразу же стал разорять гнезда аистов.

«Надо отловить, но как отловить, пока непонятно». В Лиозненском районе белоголовый сип убивает аистят-4

Ирина Качанова, жительница деревни Выходцы:
Когда едешь, и гнездо это пустое, знаете как больно на душе, когда они там были? И вот при нас он дерет эту птичку, а мы ничего сделать не можем. Хотя мы четыре дня отбегали.

«Надо отловить, но как отловить, пока непонятно». В Лиозненском районе белоголовый сип убивает аистят-7

Местные подсчитали, что как минимум три гнезда гриф опустошил. Жители даже пытались остановить хищника, но все безуспешно. Теперь опасаются, что рано или поздно белоголовый сип нападет на домашних птиц.

«Надо отловить, но как отловить, пока непонятно». В Лиозненском районе белоголовый сип убивает аистят-10

Людмила Федоренко, жительница деревни Выходцы:
Мы же не знаем, как он охотится, на кого. Это там поверхностно объясняют, что он там не накинется на курицу, на вас – не бойтесь. Но в то же время приезжают, говорят, что может накинуться и на курицу.

«Надо отловить, но как отловить, пока непонятно». В Лиозненском районе белоголовый сип убивает аистят-13

Орнитологи говорят, что гриф питается исключительно падалью. Поэтому то, что он переключит свой фокус внимания на аистов, неожиданность. Именно птенцы стали легкой добычей.

«Надо отловить, но как отловить, пока непонятно». В Лиозненском районе белоголовый сип убивает аистят-16

Виктор Пралич, корреспондент:
Такой визит залетных гостей на территорию нашей страны – случай редкий. Свидетельство этого и официальная регистрация. Впервые сип был замечен на территории Витебского района 99 лет назад. Позже птицу в разных регионах встречали в 1979-м, 1983-м, в 2000-х годах. Случай в Лиозненском районе – уже восьмой по счету.

«Надо отловить, но как отловить, пока непонятно». В Лиозненском районе белоголовый сип убивает аистят-19

Весть о том, что белоголовый сип приземлился на Лиозненщине, уже облетела страну. За эксклюзивным видеоконтентом сюда едут со всей Беларуси. Инна Субботина увлекается фотографией. Столичный врач, еще и орнитолог-любитель. Но объектив своего фотоаппарата на сипа она направляет впервые.

«Надо отловить, но как отловить, пока непонятно». В Лиозненском районе белоголовый сип убивает аистят-22

Инна Субботина, орнитолог-любитель:
Во-первых, это молодая птица. И скорее всего ее занесло просто потоками теплого воздуха, на которых они путешествуют, перелетают. Только так, потому что расстояние достаточно большое, а место нехарактерное. Сколько он пробудет, неизвестно никому.

«Надо отловить, но как отловить, пока непонятно». В Лиозненском районе белоголовый сип убивает аистят-25

Как сип мог попасть на территорию Витебской области, есть несколько предположений. Возможно, его занесло сюда теплыми ветрами. Так же не исключено, что при пересечении границы у владельца возникли проблемы с документами, и он решил выпустить птицу. Местные экологи совместно с другими службами держат ситуацию под контролем.

«Надо отловить, но как отловить, пока непонятно». В Лиозненском районе белоголовый сип убивает аистят-28

Николай Лукьянович, начальник Лиозненской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Надо отловить, но как отловить, пока непонятно. Стреляющих сетей в Беларуси нет, транквилизаторов, которыми можно усыпить птицу, это очень сложно: рассчитать дозу и прочее – можно просто погубить. А, естественно, хищная, большая, но и ценная. Поэтому вопрос об умерщвлении не стоит однозначно. Но будем контролировать ситуацию.

«Надо отловить, но как отловить, пока непонятно». В Лиозненском районе белоголовый сип убивает аистят-31

Специалисты уверяют, что ни для домашних птиц, ни для человека этот хищник, к счастью, не опасен. Но даже с таким соседством местные мириться не настроены. Есть надежда, что белоголовый сип, налюбовавшись белорусскими пейзажами, покинет нашу страну так же нежданно.

# Птицы # общество # Виктор Пралич # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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