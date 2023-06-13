Обучаться управлению и общению с клиентами. В чём польза белорусского бизнес-клуба для руководителей?

Нападки и сарказм. Есть распространенный миф, что издевательствам чаще всего подвергаются дети и подростки, а нас, взрослых, это как будто не касается. Хотелось бы в это верить, но, к сожалению, это далеко не так. О том, как распознать и искоренить буллинг на работе, насколько тяжело обратиться за помощью и можно ли травлей довести до самоубийства, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Я знаю, что вы автор бизнес-клуба для руководителей. На своих встречах вы рассказываете как-то про буллинг на работе?