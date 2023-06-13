Обучаться управлению и общению с клиентами. В чём польза белорусского бизнес-клуба для руководителей?

Нападки и сарказм. Есть распространенный миф, что издевательствам чаще всего подвергаются дети и подростки, а нас, взрослых, это как будто не касается. Хотелось бы в это верить, но, к сожалению, это далеко не так. О том, как распознать и искоренить буллинг на работе, насколько тяжело обратиться за помощью и можно ли травлей довести до самоубийства, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Я знаю, что вы автор бизнес-клуба для руководителей. На своих встречах вы рассказываете как-то про буллинг на работе?
Екатерина Манько, автор бизнес-клуба для руководителей:
Мы рассказываем про все. На самом деле, идея основать такой бизнес-клуб сложилась в связи с тем, что я сама руководитель в частном малом бизнесе. Я собрала таких руководителей, которые хотят расти, обучаться управлению сотрудников, рекламе, общению с клиентами. Еще в связи с тем, что руководителям важно общаться друг с другом, когда возникает какая-то история. Когда какой-то сотрудник что-то делает нехорошее в коллективе. Когда ты руководитель, не знаешь, как поступить, тебе не с кем посоветоваться. В нашем сообществе, клубе есть чат, где мы общаемся, советуемся, что-то друг другу рекомендуем.
Алеся Лакина:
Актуальна ли для Беларуси тема буллинга на работе?
Екатерина Манько:
Актуальна.
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