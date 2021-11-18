Должен быть инстинкт самосохранения. Что делать человеку, если он оказался в чужой стране без телефона и документов?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
Вот если ребенок, давайте например, женщина, ребенок, то есть самые уязвимые, собственно говоря, наши граждане, что делать, если человек попал в сложную ситуацию? Как вообще себя правильно вести? Например, смириться, сражаться, хитрость, как-то собирать информацию? Если человек, например, находится в данный момент – понятно, в нашей стране вообще эта проблема не актуальна – за границей? Что делать?
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
За границей, даже я знаю, полиция повязана часто в торговле людьми.
Александр Костюкевич, юрист:
Конечно, как в фильме «Заложница».
Юлия Крыницкая:
Виталий, какие шаги можно предпринять?
Виталий Капилевич, заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД:
На самом деле, все начинается с того, как мы туда планируем ехать.
Юлия Крыницкая:
Нет, если он уже там, и случилась какая-то беда. Человек понял, что не может вернуться назад.
Виталий Капилевич:
Понятно. У нас есть и международная горячая линия по этому же направлению на самом деле. Она рабочая. Это опять-таки же знания, информационно. Если мы забиваем – опять-таки Google и все ведущие поисковые системы – при ключевых фразах оно выдает нужную информацию. Речь идет о том, что сегодня этому уделяется внимание, это информативно и действует.
Алеся Лакина:
Хорошо, человек остался без телефона, без документов.
Ирина Луканская, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Значит в полицию по месту нахождения.
Александр Костюкевич:
А двери закрыты, закрыто помещение? Если забирают телефон и закрывают, то это проблема.
Виталий Капилевич:
Это конкретно типичное рабство. В чем и отличается вот квалификация действий на самом деле этих. Если у нас человек добровольно пошел работать в ту или иную сферу, а просто не оплатили его труд – это гражданско-правовые отношения. Они грань переходят тогда, когда его закрыли, его лишили всего. У него нет реальной возможности прийти в правоохранительные структуры, обратиться к общественности для того, чтобы ему помогли. Вот это и есть рабство. В таких случаях только удача, наверное, поможет человеку и дело случая.
Инна Лемешевская, первый заместитель генерального секретаря Белорусского Общества Красного Креста:
Действительно бывают такие случаи, что забирают все, забирают телефон. У нас такие были, скажем, примеры, когда жертва была идентифицирована. Была завербована в Российской Федерации, занималась сексуальной эксплуатацией девушки. Ей удалось бежать, она прибежала на вокзал, обратилась к полиции. Полиция через некоторое время сказала: «Да походите, подождите, сейчас мы поможем». И эта полиция тут же проинформировала нанимателя, который приехал, опять ее забрал. То есть действительно в таких случаях у человека должен быть какой-то инстинкт самосохранения: где-то попросить у прохожего телефон, позвонить и так далее.
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