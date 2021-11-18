Должен быть инстинкт самосохранения. Что делать человеку, если он оказался в чужой стране без телефона и документов?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

Вот если ребенок, давайте например, женщина, ребенок, то есть самые уязвимые, собственно говоря, наши граждане, что делать, если человек попал в сложную ситуацию? Как вообще себя правильно вести? Например, смириться, сражаться, хитрость, как-то собирать информацию? Если человек, например, находится в данный момент – понятно, в нашей стране вообще эта проблема не актуальна – за границей? Что делать? Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

За границей, даже я знаю, полиция повязана часто в торговле людьми.

Александр Костюкевич, юрист:

Конечно, как в фильме «Заложница». Юлия Крыницкая:

Виталий, какие шаги можно предпринять?

Виталий Капилевич, заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД:

На самом деле, все начинается с того, как мы туда планируем ехать. Юлия Крыницкая:

Нет, если он уже там, и случилась какая-то беда. Человек понял, что не может вернуться назад. Виталий Капилевич:

Понятно. У нас есть и международная горячая линия по этому же направлению на самом деле. Она рабочая. Это опять-таки же знания, информационно. Если мы забиваем – опять-таки Google и все ведущие поисковые системы – при ключевых фразах оно выдает нужную информацию. Речь идет о том, что сегодня этому уделяется внимание, это информативно и действует. Алеся Лакина:

Хорошо, человек остался без телефона, без документов.