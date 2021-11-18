«Ко мне подошли, предложили работу». Где и как мужчин вербуют в трудовое рабство?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Куда мужчины попадают в рабство? Как они, самое главное, туда попадают?

Инна Лемешевская, первый заместитель генерального секретаря Белорусского общества Красного Креста:

Мужчины – как правило, конечно, это трудовая эксплуатация. У нас были случаи, когда и в Российской Федерации. Не всегда мужчины хотят обращаться в компетентные органы, чтобы они были идентифицированы как жертвы торговли людьми и шла процедура необходимая, которая прописана в нашем законодательстве. В последнее время у нас были такие обращения, когда обращались мужчины. Где-то даже в Республике Беларусь их привлекали на такой, скажем, труд и не платили заработную плату. Мы, когда проводим анкетирование, спрашиваем, где вас завербовали, как вас завербовали? Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

Да, каким способом вы попали? Инна Лемешевская:

«Возле магазина я стоял, ко мне подошли, предложили работу».

Александр Костюкевич, юрист:

Непосредственно со стройкой связано. Инна Лемешевская:

Да, на стройке. Александр Костюкевич:

Когда работают неофициально, один день заплатят, потом пообещают, потом две недели. В основном, конечно вы же понимаете, какие это работники. Это разнорабочие, принеси-подай. Им обещают, они потом ходят, потому что им опять обещают. Они – к юристам. Конечно, доказать в суде это очень трудно, они даже в суд не обратятся.